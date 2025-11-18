SinaisSeções
JUN LI

Exness yezi

JUN LI
Confiabilidade
8 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 80%
Exness-Real7
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
908
Negociações com lucro:
439 (48.34%)
Negociações com perda:
469 (51.65%)
Melhor negociação:
102.97 USD
Pior negociação:
-30.69 USD
Lucro bruto:
2 826.95 USD (9 678 143 pips)
Perda bruta:
-2 426.41 USD (6 437 988 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (86.46 USD)
Máximo lucro consecutivo:
206.52 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
48.62%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
112
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
1.43
Negociações longas:
478 (52.64%)
Negociações curtas:
430 (47.36%)
Fator de lucro:
1.17
Valor esperado:
0.44 USD
Lucro médio:
6.44 USD
Perda média:
-5.17 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-79.76 USD)
Máxima perda consecutiva:
-79.76 USD (11)
Crescimento mensal:
10.93%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
28.58 USD
Máximo:
280.14 USD (30.93%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
30.93% (280.14 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.12% (99.23 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPYm 304
XAUUSDm 284
BTCUSDm 216
EURUSDm 67
AUDNZDm 22
NZDCADm 7
AUDCADm 6
AUDUSDm 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPYm -40
XAUUSDm 184
BTCUSDm 285
EURUSDm -44
AUDNZDm 1
NZDCADm 4
AUDCADm 2
AUDUSDm 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPYm -5.1K
XAUUSDm 207K
BTCUSDm 3M
EURUSDm -253
AUDNZDm -75
NZDCADm 561
AUDCADm 336
AUDUSDm 740
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

new account
Sem comentários
2026.01.02 20:05
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.02 19:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 04:17
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 04:15
No swaps are charged on the signal account
2025.12.15 02:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.14 18:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.12 13:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.12 13:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 19:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 08:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 08:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 08:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 08:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 07:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.05 18:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.05 18:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 17:51
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.05 17:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 16:51
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.05 16:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
