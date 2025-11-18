- Crescimento
Negociações:
908
Negociações com lucro:
439 (48.34%)
Negociações com perda:
469 (51.65%)
Melhor negociação:
102.97 USD
Pior negociação:
-30.69 USD
Lucro bruto:
2 826.95 USD (9 678 143 pips)
Perda bruta:
-2 426.41 USD (6 437 988 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (86.46 USD)
Máximo lucro consecutivo:
206.52 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
48.62%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
112
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
1.43
Negociações longas:
478 (52.64%)
Negociações curtas:
430 (47.36%)
Fator de lucro:
1.17
Valor esperado:
0.44 USD
Lucro médio:
6.44 USD
Perda média:
-5.17 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-79.76 USD)
Máxima perda consecutiva:
-79.76 USD (11)
Crescimento mensal:
10.93%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
28.58 USD
Máximo:
280.14 USD (30.93%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
30.93% (280.14 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.12% (99.23 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPYm
|304
|XAUUSDm
|284
|BTCUSDm
|216
|EURUSDm
|67
|AUDNZDm
|22
|NZDCADm
|7
|AUDCADm
|6
|AUDUSDm
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPYm
|-40
|XAUUSDm
|184
|BTCUSDm
|285
|EURUSDm
|-44
|AUDNZDm
|1
|NZDCADm
|4
|AUDCADm
|2
|AUDUSDm
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPYm
|-5.1K
|XAUUSDm
|207K
|BTCUSDm
|3M
|EURUSDm
|-253
|AUDNZDm
|-75
|NZDCADm
|561
|AUDCADm
|336
|AUDUSDm
|740
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +102.97 USD
Pior negociação: -31 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +86.46 USD
Máxima perda consecutiva: -79.76 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
new account
Sem comentários
