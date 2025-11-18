- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
908
利益トレード:
439 (48.34%)
損失トレード:
469 (51.65%)
ベストトレード:
102.97 USD
最悪のトレード:
-30.69 USD
総利益:
2 826.95 USD (9 678 143 pips)
総損失:
-2 426.41 USD (6 437 988 pips)
最大連続の勝ち:
14 (86.46 USD)
最大連続利益:
206.52 USD (12)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
48.62%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
112
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
1.43
長いトレード:
478 (52.64%)
短いトレード:
430 (47.36%)
プロフィットファクター:
1.17
期待されたペイオフ:
0.44 USD
平均利益:
6.44 USD
平均損失:
-5.17 USD
最大連続の負け:
11 (-79.76 USD)
最大連続損失:
-79.76 USD (11)
月間成長:
10.93%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
28.58 USD
最大の:
280.14 USD (30.93%)
比較ドローダウン:
残高による:
30.93% (280.14 USD)
エクイティによる:
12.12% (99.23 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPYm
|304
|XAUUSDm
|284
|BTCUSDm
|216
|EURUSDm
|67
|AUDNZDm
|22
|NZDCADm
|7
|AUDCADm
|6
|AUDUSDm
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPYm
|-40
|XAUUSDm
|184
|BTCUSDm
|285
|EURUSDm
|-44
|AUDNZDm
|1
|NZDCADm
|4
|AUDCADm
|2
|AUDUSDm
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPYm
|-5.1K
|XAUUSDm
|207K
|BTCUSDm
|3M
|EURUSDm
|-253
|AUDNZDm
|-75
|NZDCADm
|561
|AUDCADm
|336
|AUDUSDm
|740
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +102.97 USD
最悪のトレード: -31 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +86.46 USD
最大連続損失: -79.76 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
