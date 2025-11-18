シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Exness yezi
JUN LI

Exness yezi

JUN LI
レビュー0件
信頼性
8週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 80%
Exness-Real7
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
908
利益トレード:
439 (48.34%)
損失トレード:
469 (51.65%)
ベストトレード:
102.97 USD
最悪のトレード:
-30.69 USD
総利益:
2 826.95 USD (9 678 143 pips)
総損失:
-2 426.41 USD (6 437 988 pips)
最大連続の勝ち:
14 (86.46 USD)
最大連続利益:
206.52 USD (12)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
48.62%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
112
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
1.43
長いトレード:
478 (52.64%)
短いトレード:
430 (47.36%)
プロフィットファクター:
1.17
期待されたペイオフ:
0.44 USD
平均利益:
6.44 USD
平均損失:
-5.17 USD
最大連続の負け:
11 (-79.76 USD)
最大連続損失:
-79.76 USD (11)
月間成長:
10.93%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
28.58 USD
最大の:
280.14 USD (30.93%)
比較ドローダウン:
残高による:
30.93% (280.14 USD)
エクイティによる:
12.12% (99.23 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPYm 304
XAUUSDm 284
BTCUSDm 216
EURUSDm 67
AUDNZDm 22
NZDCADm 7
AUDCADm 6
AUDUSDm 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPYm -40
XAUUSDm 184
BTCUSDm 285
EURUSDm -44
AUDNZDm 1
NZDCADm 4
AUDCADm 2
AUDUSDm 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPYm -5.1K
XAUUSDm 207K
BTCUSDm 3M
EURUSDm -253
AUDNZDm -75
NZDCADm 561
AUDCADm 336
AUDUSDm 740
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +102.97 USD
最悪のトレード: -31 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +86.46 USD
最大連続損失: -79.76 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

new account
レビューなし
2026.01.02 20:05
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.02 19:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 04:17
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 04:15
No swaps are charged on the signal account
2025.12.15 02:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.14 18:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.12 13:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.12 13:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 19:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 08:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 08:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 08:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 08:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 07:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.05 18:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.05 18:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 17:51
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.05 17:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 16:51
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.05 16:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Exness yezi
30 USD/月
80%
0
0
USD
901
USD
8
99%
908
48%
100%
1.16
0.44
USD
31%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください