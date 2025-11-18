SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Exness yezi
JUN LI

Exness yezi

JUN LI
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
8 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 80%
Exness-Real7
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
908
Gewinntrades:
439 (48.34%)
Verlusttrades:
469 (51.65%)
Bester Trade:
102.97 USD
Schlechtester Trade:
-30.69 USD
Bruttoprofit:
2 826.95 USD (9 678 143 pips)
Bruttoverlust:
-2 426.41 USD (6 437 988 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (86.46 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
206.52 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
48.62%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
112
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
1.43
Long-Positionen:
478 (52.64%)
Short-Positionen:
430 (47.36%)
Profit-Faktor:
1.17
Mathematische Gewinnerwartung:
0.44 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.44 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.17 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-79.76 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-79.76 USD (11)
Wachstum pro Monat :
10.93%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
28.58 USD
Maximaler:
280.14 USD (30.93%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
30.93% (280.14 USD)
Kapital:
12.12% (99.23 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPYm 304
XAUUSDm 284
BTCUSDm 216
EURUSDm 67
AUDNZDm 22
NZDCADm 7
AUDCADm 6
AUDUSDm 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPYm -40
XAUUSDm 184
BTCUSDm 285
EURUSDm -44
AUDNZDm 1
NZDCADm 4
AUDCADm 2
AUDUSDm 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPYm -5.1K
XAUUSDm 207K
BTCUSDm 3M
EURUSDm -253
AUDNZDm -75
NZDCADm 561
AUDCADm 336
AUDUSDm 740
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +102.97 USD
Schlechtester Trade: -31 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +86.46 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -79.76 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

new account
Keine Bewertungen
2026.01.02 20:05
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.02 19:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 04:17
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 04:15
No swaps are charged on the signal account
2025.12.15 02:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.14 18:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.12 13:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.12 13:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 19:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 08:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 08:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 08:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 08:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 07:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.05 18:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.05 18:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 17:51
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.05 17:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 16:51
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.05 16:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Exness yezi
30 USD pro Monat
80%
0
0
USD
901
USD
8
99%
908
48%
100%
1.16
0.44
USD
31%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.