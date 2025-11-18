СигналыРазделы
Exness yezi
JUN LI

Exness yezi

JUN LI
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 56%
Exness-Real7
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
750
Прибыльных трейдов:
373 (49.73%)
Убыточных трейдов:
377 (50.27%)
Лучший трейд:
90.11 USD
Худший трейд:
-30.69 USD
Общая прибыль:
2 297.91 USD (8 571 877 pips)
Общий убыток:
-2 015.95 USD (5 092 062 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (86.46 USD)
Макс. прибыль в серии:
206.52 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
48.62%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
113
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.16
Длинных трейдов:
384 (51.20%)
Коротких трейдов:
366 (48.80%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
0.38 USD
Средняя прибыль:
6.16 USD
Средний убыток:
-5.35 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-46.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-64.47 USD (5)
Прирост в месяц:
6.57%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
28.58 USD
Максимальная:
243.30 USD (28.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.71% (243.30 USD)
По эквити:
9.33% (75.01 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPYm 249
XAUUSDm 244
BTCUSDm 158
EURUSDm 62
AUDNZDm 22
NZDCADm 7
AUDCADm 6
AUDUSDm 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPYm 22
XAUUSDm -36
BTCUSDm 322
EURUSDm -41
AUDNZDm 1
NZDCADm 4
AUDCADm 2
AUDUSDm 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPYm -1.7K
XAUUSDm -38K
BTCUSDm 3.5M
EURUSDm -214
AUDNZDm -75
NZDCADm 561
AUDCADm 336
AUDUSDm 740
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +90.11 USD
Худший трейд: -31 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +86.46 USD
Макс. убыток в серии: -46.15 USD

Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.