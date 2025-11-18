- Прирост
Всего трейдов:
750
Прибыльных трейдов:
373 (49.73%)
Убыточных трейдов:
377 (50.27%)
Лучший трейд:
90.11 USD
Худший трейд:
-30.69 USD
Общая прибыль:
2 297.91 USD (8 571 877 pips)
Общий убыток:
-2 015.95 USD (5 092 062 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (86.46 USD)
Макс. прибыль в серии:
206.52 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
48.62%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
113
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.16
Длинных трейдов:
384 (51.20%)
Коротких трейдов:
366 (48.80%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
0.38 USD
Средняя прибыль:
6.16 USD
Средний убыток:
-5.35 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-46.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-64.47 USD (5)
Прирост в месяц:
6.57%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
28.58 USD
Максимальная:
243.30 USD (28.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.71% (243.30 USD)
По эквити:
9.33% (75.01 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPYm
|249
|XAUUSDm
|244
|BTCUSDm
|158
|EURUSDm
|62
|AUDNZDm
|22
|NZDCADm
|7
|AUDCADm
|6
|AUDUSDm
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPYm
|22
|XAUUSDm
|-36
|BTCUSDm
|322
|EURUSDm
|-41
|AUDNZDm
|1
|NZDCADm
|4
|AUDCADm
|2
|AUDUSDm
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPYm
|-1.7K
|XAUUSDm
|-38K
|BTCUSDm
|3.5M
|EURUSDm
|-214
|AUDNZDm
|-75
|NZDCADm
|561
|AUDCADm
|336
|AUDUSDm
|740
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Лучший трейд: +90.11 USD
Худший трейд: -31 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +86.46 USD
Макс. убыток в серии: -46.15 USD
