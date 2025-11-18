- 자본
트레이드:
909
이익 거래:
440 (48.40%)
손실 거래:
469 (51.60%)
최고의 거래:
102.97 USD
최악의 거래:
-30.69 USD
총 수익:
2 838.79 USD (9 737 334 pips)
총 손실:
-2 426.41 USD (6 437 988 pips)
연속 최대 이익:
14 (86.46 USD)
연속 최대 이익:
206.52 USD (12)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
48.62%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
94
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
1.47
롱(주식매수):
479 (52.70%)
숏(주식차입매도):
430 (47.30%)
수익 요인:
1.17
기대수익:
0.45 USD
평균 이익:
6.45 USD
평균 손실:
-5.17 USD
연속 최대 손실:
11 (-79.76 USD)
연속 최대 손실:
-79.76 USD (11)
월별 성장률:
18.09%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
28.58 USD
최대한의:
280.14 USD (30.93%)
상대적 삭감:
잔고별:
30.93% (280.14 USD)
자본금별:
12.12% (99.23 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPYm
|304
|XAUUSDm
|284
|BTCUSDm
|217
|EURUSDm
|67
|AUDNZDm
|22
|NZDCADm
|7
|AUDCADm
|6
|AUDUSDm
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPYm
|-40
|XAUUSDm
|184
|BTCUSDm
|297
|EURUSDm
|-44
|AUDNZDm
|1
|NZDCADm
|4
|AUDCADm
|2
|AUDUSDm
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPYm
|-5.1K
|XAUUSDm
|207K
|BTCUSDm
|3.1M
|EURUSDm
|-253
|AUDNZDm
|-75
|NZDCADm
|561
|AUDCADm
|336
|AUDUSDm
|740
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
최고의 거래: +102.97 USD
최악의 거래: -31 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +86.46 USD
연속 최대 손실: -79.76 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
new account
