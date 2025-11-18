SeñalesSecciones
Exness yezi
JUN LI

Exness yezi

JUN LI
0 comentarios
Fiabilidad
8 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 80%
Exness-Real7
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
908
Transacciones Rentables:
439 (48.34%)
Transacciones Irrentables:
469 (51.65%)
Mejor transacción:
102.97 USD
Peor transacción:
-30.69 USD
Beneficio Bruto:
2 826.95 USD (9 678 143 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 426.41 USD (6 437 988 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (86.46 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
206.52 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
48.62%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
112
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
1.43
Transacciones Largas:
478 (52.64%)
Transacciones Cortas:
430 (47.36%)
Factor de Beneficio:
1.17
Beneficio Esperado:
0.44 USD
Beneficio medio:
6.44 USD
Pérdidas medias:
-5.17 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-79.76 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-79.76 USD (11)
Crecimiento al mes:
10.93%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
28.58 USD
Máxima:
280.14 USD (30.93%)
Reducción relativa:
De balance:
30.93% (280.14 USD)
De fondos:
12.12% (99.23 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPYm 304
XAUUSDm 284
BTCUSDm 216
EURUSDm 67
AUDNZDm 22
NZDCADm 7
AUDCADm 6
AUDUSDm 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPYm -40
XAUUSDm 184
BTCUSDm 285
EURUSDm -44
AUDNZDm 1
NZDCADm 4
AUDCADm 2
AUDUSDm 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPYm -5.1K
XAUUSDm 207K
BTCUSDm 3M
EURUSDm -253
AUDNZDm -75
NZDCADm 561
AUDCADm 336
AUDUSDm 740
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +102.97 USD
Peor transacción: -31 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +86.46 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -79.76 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

new account
No hay comentarios
2026.01.02 20:05
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.02 19:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 04:17
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 04:15
No swaps are charged on the signal account
2025.12.15 02:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.14 18:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.12 13:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.12 13:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 19:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 08:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 08:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 08:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 08:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 07:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.05 18:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.05 18:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 17:51
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.05 17:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 16:51
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.05 16:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
