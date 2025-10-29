信号部分
For life

Rijal Junaidi Malik
0条评论
10
0 / 0 USD
每月复制 31 USD per 
增长自 2025 -23%
HFMarketsGlobal-Live5
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
114
盈利交易:
39 (34.21%)
亏损交易:
75 (65.79%)
最好交易:
249.85 USD
最差交易:
-315.13 USD
毛利:
5 873.22 USD (186 764 pips)
毛利亏损:
-6 478.06 USD (10 086 837 pips)
最大连续赢利:
8 (1 784.85 USD)
最大连续盈利:
1 784.85 USD (8)
夏普比率:
-0.06
交易活动:
85.29%
最大入金加载:
20.40%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
16 小时
采收率:
-0.27
长期交易:
78 (68.42%)
短期交易:
36 (31.58%)
利润因子:
0.91
预期回报:
-5.31 USD
平均利润:
150.60 USD
平均损失:
-86.37 USD
最大连续失误:
13 (-1 496.61 USD)
最大连续亏损:
-1 496.61 USD (13)
每月增长:
-22.46%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 100.78 USD
最大值:
2 214.30 USD (90.53%)
相对跌幅:
结余:
49.94% (2 214.30 USD)
净值:
30.19% (806.71 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDr 109
#BTCUSDr 3
#Rivian 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDr -95
#BTCUSDr -494
#Rivian -11
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDr -20K
#BTCUSDr -9.9M
#Rivian 0
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +249.85 USD
最差交易: -315 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +1 784.85 USD
最大连续亏损: -1 496.61 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsGlobal-Live5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.22 22:47
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 10:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 17:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 19:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 11:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 17:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.03 05:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 10:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.31 06:48
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 8 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 07:56
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.29 07:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.29 07:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
