- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
114
盈利交易:
39 (34.21%)
亏损交易:
75 (65.79%)
最好交易:
249.85 USD
最差交易:
-315.13 USD
毛利:
5 873.22 USD (186 764 pips)
毛利亏损:
-6 478.06 USD (10 086 837 pips)
最大连续赢利:
8 (1 784.85 USD)
最大连续盈利:
1 784.85 USD (8)
夏普比率:
-0.06
交易活动:
85.29%
最大入金加载:
20.40%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
16 小时
采收率:
-0.27
长期交易:
78 (68.42%)
短期交易:
36 (31.58%)
利润因子:
0.91
预期回报:
-5.31 USD
平均利润:
150.60 USD
平均损失:
-86.37 USD
最大连续失误:
13 (-1 496.61 USD)
最大连续亏损:
-1 496.61 USD (13)
每月增长:
-22.46%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 100.78 USD
最大值:
2 214.30 USD (90.53%)
相对跌幅:
结余:
49.94% (2 214.30 USD)
净值:
30.19% (806.71 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|109
|#BTCUSDr
|3
|#Rivian
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDr
|-95
|#BTCUSDr
|-494
|#Rivian
|-11
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDr
|-20K
|#BTCUSDr
|-9.9M
|#Rivian
|0
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +249.85 USD
最差交易: -315 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +1 784.85 USD
最大连续亏损: -1 496.61 USD
