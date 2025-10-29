СигналыРазделы
Rijal Junaidi Malik

For life

Rijal Junaidi Malik
0 отзывов
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 31 USD в месяц
прирост с 2025 -23%
HFMarketsGlobal-Live5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
114
Прибыльных трейдов:
39 (34.21%)
Убыточных трейдов:
75 (65.79%)
Лучший трейд:
249.85 USD
Худший трейд:
-315.13 USD
Общая прибыль:
5 873.22 USD (186 764 pips)
Общий убыток:
-6 478.06 USD (10 086 837 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (1 784.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 784.85 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
-0.06
Торговая активность:
85.29%
Макс. загрузка депозита:
20.40%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
-0.27
Длинных трейдов:
78 (68.42%)
Коротких трейдов:
36 (31.58%)
Профит фактор:
0.91
Мат. ожидание:
-5.31 USD
Средняя прибыль:
150.60 USD
Средний убыток:
-86.37 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-1 496.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 496.61 USD (13)
Прирост в месяц:
-22.46%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 100.78 USD
Максимальная:
2 214.30 USD (90.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
49.94% (2 214.30 USD)
По эквити:
30.19% (806.71 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDr 109
#BTCUSDr 3
#Rivian 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDr -95
#BTCUSDr -494
#Rivian -11
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDr -20K
#BTCUSDr -9.9M
#Rivian 0
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +249.85 USD
Худший трейд: -315 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +1 784.85 USD
Макс. убыток в серии: -1 496.61 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsGlobal-Live5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.22 22:47
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 10:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 17:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 19:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 11:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 17:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.03 05:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 10:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.31 06:48
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 8 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 07:56
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.29 07:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.29 07:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Копировать

