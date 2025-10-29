- Прирост
Всего трейдов:
114
Прибыльных трейдов:
39 (34.21%)
Убыточных трейдов:
75 (65.79%)
Лучший трейд:
249.85 USD
Худший трейд:
-315.13 USD
Общая прибыль:
5 873.22 USD (186 764 pips)
Общий убыток:
-6 478.06 USD (10 086 837 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (1 784.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 784.85 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
-0.06
Торговая активность:
85.29%
Макс. загрузка депозита:
20.40%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
-0.27
Длинных трейдов:
78 (68.42%)
Коротких трейдов:
36 (31.58%)
Профит фактор:
0.91
Мат. ожидание:
-5.31 USD
Средняя прибыль:
150.60 USD
Средний убыток:
-86.37 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-1 496.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 496.61 USD (13)
Прирост в месяц:
-22.46%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 100.78 USD
Максимальная:
2 214.30 USD (90.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
49.94% (2 214.30 USD)
По эквити:
30.19% (806.71 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|109
|#BTCUSDr
|3
|#Rivian
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDr
|-95
|#BTCUSDr
|-494
|#Rivian
|-11
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDr
|-20K
|#BTCUSDr
|-9.9M
|#Rivian
|0
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
