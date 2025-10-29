- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
114
利益トレード:
39 (34.21%)
損失トレード:
75 (65.79%)
ベストトレード:
249.85 USD
最悪のトレード:
-315.13 USD
総利益:
5 873.22 USD (186 764 pips)
総損失:
-6 478.06 USD (10 086 837 pips)
最大連続の勝ち:
8 (1 784.85 USD)
最大連続利益:
1 784.85 USD (8)
シャープレシオ:
-0.06
取引アクティビティ:
85.29%
最大入金額:
20.40%
最近のトレード:
13 時間前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
-0.27
長いトレード:
78 (68.42%)
短いトレード:
36 (31.58%)
プロフィットファクター:
0.91
期待されたペイオフ:
-5.31 USD
平均利益:
150.60 USD
平均損失:
-86.37 USD
最大連続の負け:
13 (-1 496.61 USD)
最大連続損失:
-1 496.61 USD (13)
月間成長:
-22.46%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 100.78 USD
最大の:
2 214.30 USD (90.53%)
比較ドローダウン:
残高による:
49.94% (2 214.30 USD)
エクイティによる:
30.19% (806.71 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|109
|#BTCUSDr
|3
|#Rivian
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDr
|-95
|#BTCUSDr
|-494
|#Rivian
|-11
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDr
|-20K
|#BTCUSDr
|-9.9M
|#Rivian
|0
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +249.85 USD
最悪のトレード: -315 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +1 784.85 USD
最大連続損失: -1 496.61 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsGlobal-Live5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
31 USD/月
-23%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
10
0%
114
34%
85%
0.90
-5.31
USD
USD
50%
1:500