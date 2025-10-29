シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / For life
Rijal Junaidi Malik

For life

Rijal Junaidi Malik
レビュー0件
10週間
0 / 0 USD
月額  31  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -23%
HFMarketsGlobal-Live5
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
114
利益トレード:
39 (34.21%)
損失トレード:
75 (65.79%)
ベストトレード:
249.85 USD
最悪のトレード:
-315.13 USD
総利益:
5 873.22 USD (186 764 pips)
総損失:
-6 478.06 USD (10 086 837 pips)
最大連続の勝ち:
8 (1 784.85 USD)
最大連続利益:
1 784.85 USD (8)
シャープレシオ:
-0.06
取引アクティビティ:
85.29%
最大入金額:
20.40%
最近のトレード:
13 時間前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
-0.27
長いトレード:
78 (68.42%)
短いトレード:
36 (31.58%)
プロフィットファクター:
0.91
期待されたペイオフ:
-5.31 USD
平均利益:
150.60 USD
平均損失:
-86.37 USD
最大連続の負け:
13 (-1 496.61 USD)
最大連続損失:
-1 496.61 USD (13)
月間成長:
-22.46%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 100.78 USD
最大の:
2 214.30 USD (90.53%)
比較ドローダウン:
残高による:
49.94% (2 214.30 USD)
エクイティによる:
30.19% (806.71 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDr 109
#BTCUSDr 3
#Rivian 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDr -95
#BTCUSDr -494
#Rivian -11
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDr -20K
#BTCUSDr -9.9M
#Rivian 0
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +249.85 USD
最悪のトレード: -315 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +1 784.85 USD
最大連続損失: -1 496.61 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsGlobal-Live5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.22 22:47
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 10:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 17:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 19:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 11:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 17:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.03 05:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 10:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.31 06:48
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 8 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 07:56
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.29 07:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.29 07:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
For life
31 USD/月
-23%
0
0
USD
2.4K
USD
10
0%
114
34%
85%
0.90
-5.31
USD
50%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください