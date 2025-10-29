- Büyüme
İşlemler:
5
Kârla kapanan işlemler:
3 (60.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (40.00%)
En iyi işlem:
193.95 USD
En kötü işlem:
-106.20 USD
Brüt kâr:
372.20 USD (7 443 pips)
Brüt zarar:
-157.00 USD (4 663 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (372.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
372.20 USD (3)
Sharpe oranı:
0.41
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
2.03
Alış işlemleri:
1 (20.00%)
Satış işlemleri:
4 (80.00%)
Kâr faktörü:
2.37
Beklenen getiri:
43.04 USD
Ortalama kâr:
124.07 USD
Ortalama zarar:
-78.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-106.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-106.20 USD (1)
Aylık büyüme:
3.46%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
50.80 USD
Maksimum:
106.20 USD (8.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDr
|215
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDr
|2.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +193.95 USD
En kötü işlem: -106 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +372.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -106.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsGlobal-Live5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
