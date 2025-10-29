SeñalesSecciones
Rijal Junaidi Malik

For life

Rijal Junaidi Malik
0 comentarios
10 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -23%
HFMarketsGlobal-Live5
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
114
Transacciones Rentables:
39 (34.21%)
Transacciones Irrentables:
75 (65.79%)
Mejor transacción:
249.85 USD
Peor transacción:
-315.13 USD
Beneficio Bruto:
5 873.22 USD (186 764 pips)
Pérdidas Brutas:
-6 478.06 USD (10 086 837 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (1 784.85 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 784.85 USD (8)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Actividad comercial:
85.29%
Carga máxima del depósito:
20.40%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
16 horas
Factor de Recuperación:
-0.27
Transacciones Largas:
78 (68.42%)
Transacciones Cortas:
36 (31.58%)
Factor de Beneficio:
0.91
Beneficio Esperado:
-5.31 USD
Beneficio medio:
150.60 USD
Pérdidas medias:
-86.37 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-1 496.61 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 496.61 USD (13)
Crecimiento al mes:
-22.46%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 100.78 USD
Máxima:
2 214.30 USD (90.53%)
Reducción relativa:
De balance:
49.94% (2 214.30 USD)
De fondos:
30.19% (806.71 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDr 109
#BTCUSDr 3
#Rivian 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDr -95
#BTCUSDr -494
#Rivian -11
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDr -20K
#BTCUSDr -9.9M
#Rivian 0
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +249.85 USD
Peor transacción: -315 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 13
Beneficio máximo consecutivo: +1 784.85 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 496.61 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsGlobal-Live5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.22 22:47
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 10:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 17:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 19:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 11:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 17:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.03 05:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 10:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.31 06:48
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 8 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 07:56
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.29 07:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.29 07:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
