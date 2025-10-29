- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
3 (60.00%)
Loss Trade:
2 (40.00%)
Best Trade:
193.95 USD
Worst Trade:
-106.20 USD
Profitto lordo:
372.20 USD (7 443 pips)
Perdita lorda:
-157.00 USD (4 663 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (372.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
372.20 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.41
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
2.03
Long Trade:
1 (20.00%)
Short Trade:
4 (80.00%)
Fattore di profitto:
2.37
Profitto previsto:
43.04 USD
Profitto medio:
124.07 USD
Perdita media:
-78.50 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-106.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-106.20 USD (1)
Crescita mensile:
3.46%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
50.80 USD
Massimale:
106.20 USD (8.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDr
|215
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDr
|2.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +193.95 USD
Worst Trade: -106 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +372.20 USD
Massima perdita consecutiva: -106.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsGlobal-Live5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni