SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / For life
Rijal Junaidi Malik

For life

Rijal Junaidi Malik
0 comentários
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 31 USD por mês
crescimento desde 2025 -23%
HFMarketsGlobal-Live5
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
114
Negociações com lucro:
39 (34.21%)
Negociações com perda:
75 (65.79%)
Melhor negociação:
249.85 USD
Pior negociação:
-315.13 USD
Lucro bruto:
5 873.22 USD (186 764 pips)
Perda bruta:
-6 478.06 USD (10 086 837 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (1 784.85 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 784.85 USD (8)
Índice de Sharpe:
-0.06
Atividade de negociação:
85.29%
Depósito máximo carregado:
20.40%
Último negócio:
12 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
-0.27
Negociações longas:
78 (68.42%)
Negociações curtas:
36 (31.58%)
Fator de lucro:
0.91
Valor esperado:
-5.31 USD
Lucro médio:
150.60 USD
Perda média:
-86.37 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-1 496.61 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 496.61 USD (13)
Crescimento mensal:
-22.46%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 100.78 USD
Máximo:
2 214.30 USD (90.53%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
49.94% (2 214.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
30.19% (806.71 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDr 109
#BTCUSDr 3
#Rivian 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDr -95
#BTCUSDr -494
#Rivian -11
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDr -20K
#BTCUSDr -9.9M
#Rivian 0
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +249.85 USD
Pior negociação: -315 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +1 784.85 USD
Máxima perda consecutiva: -1 496.61 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsGlobal-Live5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.22 22:47
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 10:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 17:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 19:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 11:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 17:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.03 05:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 10:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.31 06:48
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 8 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 07:56
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.29 07:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.29 07:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
For life
31 USD por mês
-23%
0
0
USD
2.4K
USD
10
0%
114
34%
85%
0.90
-5.31
USD
50%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.