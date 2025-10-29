- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
114
Negociações com lucro:
39 (34.21%)
Negociações com perda:
75 (65.79%)
Melhor negociação:
249.85 USD
Pior negociação:
-315.13 USD
Lucro bruto:
5 873.22 USD (186 764 pips)
Perda bruta:
-6 478.06 USD (10 086 837 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (1 784.85 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 784.85 USD (8)
Índice de Sharpe:
-0.06
Atividade de negociação:
85.29%
Depósito máximo carregado:
20.40%
Último negócio:
12 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
-0.27
Negociações longas:
78 (68.42%)
Negociações curtas:
36 (31.58%)
Fator de lucro:
0.91
Valor esperado:
-5.31 USD
Lucro médio:
150.60 USD
Perda média:
-86.37 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-1 496.61 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 496.61 USD (13)
Crescimento mensal:
-22.46%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 100.78 USD
Máximo:
2 214.30 USD (90.53%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
49.94% (2 214.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
30.19% (806.71 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|109
|#BTCUSDr
|3
|#Rivian
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDr
|-95
|#BTCUSDr
|-494
|#Rivian
|-11
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDr
|-20K
|#BTCUSDr
|-9.9M
|#Rivian
|0
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +249.85 USD
Pior negociação: -315 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +1 784.85 USD
Máxima perda consecutiva: -1 496.61 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsGlobal-Live5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
31 USD por mês
-23%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
10
0%
114
34%
85%
0.90
-5.31
USD
USD
50%
1:500