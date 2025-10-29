- 자본
- 축소
트레이드:
124
이익 거래:
41 (33.06%)
손실 거래:
83 (66.94%)
최고의 거래:
249.85 USD
최악의 거래:
-315.13 USD
총 수익:
5 881.68 USD (186 946 pips)
총 손실:
-6 955.09 USD (10 102 645 pips)
연속 최대 이익:
8 (1 784.85 USD)
연속 최대 이익:
1 784.85 USD (8)
샤프 비율:
-0.07
거래 활동:
83.19%
최대 입금량:
20.40%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
18 시간
회복 요인:
-0.43
롱(주식매수):
85 (68.55%)
숏(주식차입매도):
39 (31.45%)
수익 요인:
0.85
기대수익:
-8.66 USD
평균 이익:
143.46 USD
평균 손실:
-83.80 USD
연속 최대 손실:
13 (-1 496.61 USD)
연속 최대 손실:
-1 496.61 USD (13)
월별 성장률:
-19.54%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 100.78 USD
최대한의:
2 519.33 USD (103.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
56.86% (2 519.33 USD)
자본금별:
30.19% (806.71 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|118
|#BTCUSDr
|3
|#Rivian
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDr
|-568
|#BTCUSDr
|-494
|#Rivian
|-11
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDr
|-36K
|#BTCUSDr
|-9.9M
|#Rivian
|10
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +249.85 USD
최악의 거래: -315 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 13
연속 최대 이익: +1 784.85 USD
연속 최대 손실: -1 496.61 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsGlobal-Live5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 31 USD
-38%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
11
0%
124
33%
83%
0.84
-8.66
USD
USD
57%
1:500