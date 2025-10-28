信号部分
信号 / MetaTrader 4 / CT Golden
Khisom Nawawi

CT Golden

Khisom Nawawi
0条评论
7
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -12%
ZealCapitalMarketSC-Live02
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
33
盈利交易:
11 (33.33%)
亏损交易:
22 (66.67%)
最好交易:
9.64 USD
最差交易:
-8.25 USD
毛利:
53.38 USD (2 100 pips)
毛利亏损:
-110.89 USD (3 804 pips)
最大连续赢利:
2 (16.86 USD)
最大连续盈利:
16.86 USD (2)
夏普比率:
-0.35
交易活动:
10.88%
最大入金加载:
2.48%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
5 小时
采收率:
-0.68
长期交易:
24 (72.73%)
短期交易:
9 (27.27%)
利润因子:
0.48
预期回报:
-1.74 USD
平均利润:
4.85 USD
平均损失:
-5.04 USD
最大连续失误:
5 (-25.89 USD)
最大连续亏损:
-25.89 USD (5)
每月增长:
-13.10%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
57.51 USD
最大值:
84.15 USD (15.98%)
相对跌幅:
结余:
15.98% (84.15 USD)
净值:
1.51% (7.65 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 25
GBPUSD 6
XAUUSD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD -29
GBPUSD -29
XAUUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD -723
GBPUSD -1.1K
XAUUSD 77
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +9.64 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +16.86 USD
最大连续亏损: -25.89 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ZealCapitalMarketSC-Live02 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
Exness-Real32
0.33 × 58
RoboForex-Prime
0.70 × 113
ZealCapitalMarketSC-Live02
1.60 × 142
ZealCapitalMarketSC-Live
1.98 × 56
trade with care, 1 position at a time.
没有评论
2025.12.16 20:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.19 14:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 13:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 19:43
Share of trading days is too low
2025.11.10 19:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 18:43
Share of trading days is too low
2025.11.10 18:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 17:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 13:43
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 13:43
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 13:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.28 13:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 13:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
