- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
33
盈利交易:
11 (33.33%)
亏损交易:
22 (66.67%)
最好交易:
9.64 USD
最差交易:
-8.25 USD
毛利:
53.38 USD (2 100 pips)
毛利亏损:
-110.89 USD (3 804 pips)
最大连续赢利:
2 (16.86 USD)
最大连续盈利:
16.86 USD (2)
夏普比率:
-0.35
交易活动:
10.88%
最大入金加载:
2.48%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
5 小时
采收率:
-0.68
长期交易:
24 (72.73%)
短期交易:
9 (27.27%)
利润因子:
0.48
预期回报:
-1.74 USD
平均利润:
4.85 USD
平均损失:
-5.04 USD
最大连续失误:
5 (-25.89 USD)
最大连续亏损:
-25.89 USD (5)
每月增长:
-13.10%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
57.51 USD
最大值:
84.15 USD (15.98%)
相对跌幅:
结余:
15.98% (84.15 USD)
净值:
1.51% (7.65 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|25
|GBPUSD
|6
|XAUUSD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|-29
|GBPUSD
|-29
|XAUUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|-723
|GBPUSD
|-1.1K
|XAUUSD
|77
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +9.64 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +16.86 USD
最大连续亏损: -25.89 USD
trade with care, 1 position at a time.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-12%
0
0
USD
USD
442
USD
USD
7
0%
33
33%
11%
0.48
-1.74
USD
USD
16%
1:500