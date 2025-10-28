シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / CT Golden
Khisom Nawawi

CT Golden

Khisom Nawawi
レビュー0件
7週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -12%
ZealCapitalMarketSC-Live02
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
33
利益トレード:
11 (33.33%)
損失トレード:
22 (66.67%)
ベストトレード:
9.64 USD
最悪のトレード:
-8.25 USD
総利益:
53.38 USD (2 100 pips)
総損失:
-110.89 USD (3 804 pips)
最大連続の勝ち:
2 (16.86 USD)
最大連続利益:
16.86 USD (2)
シャープレシオ:
-0.35
取引アクティビティ:
10.88%
最大入金額:
2.48%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
-0.68
長いトレード:
24 (72.73%)
短いトレード:
9 (27.27%)
プロフィットファクター:
0.48
期待されたペイオフ:
-1.74 USD
平均利益:
4.85 USD
平均損失:
-5.04 USD
最大連続の負け:
5 (-25.89 USD)
最大連続損失:
-25.89 USD (5)
月間成長:
-13.10%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
57.51 USD
最大の:
84.15 USD (15.98%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.98% (84.15 USD)
エクイティによる:
1.51% (7.65 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 25
GBPUSD 6
XAUUSD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD -29
GBPUSD -29
XAUUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD -723
GBPUSD -1.1K
XAUUSD 77
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +9.64 USD
最悪のトレード: -8 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +16.86 USD
最大連続損失: -25.89 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ZealCapitalMarketSC-Live02"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
Exness-Real32
0.33 × 58
RoboForex-Prime
0.70 × 113
ZealCapitalMarketSC-Live02
1.60 × 142
ZealCapitalMarketSC-Live
1.98 × 56
trade with care, 1 position at a time.
レビューなし
2025.12.16 20:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.19 14:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 13:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 19:43
Share of trading days is too low
2025.11.10 19:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 18:43
Share of trading days is too low
2025.11.10 18:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 17:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 13:43
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 13:43
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 13:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.28 13:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 13:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
