- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
33
利益トレード:
11 (33.33%)
損失トレード:
22 (66.67%)
ベストトレード:
9.64 USD
最悪のトレード:
-8.25 USD
総利益:
53.38 USD (2 100 pips)
総損失:
-110.89 USD (3 804 pips)
最大連続の勝ち:
2 (16.86 USD)
最大連続利益:
16.86 USD (2)
シャープレシオ:
-0.35
取引アクティビティ:
10.88%
最大入金額:
2.48%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
-0.68
長いトレード:
24 (72.73%)
短いトレード:
9 (27.27%)
プロフィットファクター:
0.48
期待されたペイオフ:
-1.74 USD
平均利益:
4.85 USD
平均損失:
-5.04 USD
最大連続の負け:
5 (-25.89 USD)
最大連続損失:
-25.89 USD (5)
月間成長:
-13.10%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
57.51 USD
最大の:
84.15 USD (15.98%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.98% (84.15 USD)
エクイティによる:
1.51% (7.65 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|25
|GBPUSD
|6
|XAUUSD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|-29
|GBPUSD
|-29
|XAUUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|-723
|GBPUSD
|-1.1K
|XAUUSD
|77
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +9.64 USD
最悪のトレード: -8 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +16.86 USD
最大連続損失: -25.89 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ZealCapitalMarketSC-Live02"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
Exness-Real32
|0.33 × 58
|
RoboForex-Prime
|0.70 × 113
|
ZealCapitalMarketSC-Live02
|1.60 × 142
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|1.98 × 56
trade with care, 1 position at a time.
レビューなし
