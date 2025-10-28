- 자본
트레이드:
33
이익 거래:
11 (33.33%)
손실 거래:
22 (66.67%)
최고의 거래:
9.64 USD
최악의 거래:
-8.25 USD
총 수익:
53.38 USD (2 100 pips)
총 손실:
-110.89 USD (3 804 pips)
연속 최대 이익:
2 (16.86 USD)
연속 최대 이익:
16.86 USD (2)
샤프 비율:
-0.35
거래 활동:
9.45%
최대 입금량:
2.48%
최근 거래:
14 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
-0.68
롱(주식매수):
24 (72.73%)
숏(주식차입매도):
9 (27.27%)
수익 요인:
0.48
기대수익:
-1.74 USD
평균 이익:
4.85 USD
평균 손실:
-5.04 USD
연속 최대 손실:
5 (-25.89 USD)
연속 최대 손실:
-25.89 USD (5)
월별 성장률:
-9.29%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
57.51 USD
최대한의:
84.15 USD (15.98%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.98% (84.15 USD)
자본금별:
1.51% (7.65 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|25
|GBPUSD
|6
|XAUUSD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|-29
|GBPUSD
|-29
|XAUUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|-723
|GBPUSD
|-1.1K
|XAUUSD
|77
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +9.64 USD
최악의 거래: -8 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +16.86 USD
연속 최대 손실: -25.89 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ZealCapitalMarketSC-Live02"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
trade with care, 1 position at a time.
리뷰 없음
