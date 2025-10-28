SinaisSeções
Khisom Nawawi

CT Golden

Khisom Nawawi
7 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -12%
ZealCapitalMarketSC-Live02
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
33
Negociações com lucro:
11 (33.33%)
Negociações com perda:
22 (66.67%)
Melhor negociação:
9.64 USD
Pior negociação:
-8.25 USD
Lucro bruto:
53.38 USD (2 100 pips)
Perda bruta:
-110.89 USD (3 804 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (16.86 USD)
Máximo lucro consecutivo:
16.86 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.35
Atividade de negociação:
10.88%
Depósito máximo carregado:
2.48%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
-0.68
Negociações longas:
24 (72.73%)
Negociações curtas:
9 (27.27%)
Fator de lucro:
0.48
Valor esperado:
-1.74 USD
Lucro médio:
4.85 USD
Perda média:
-5.04 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-25.89 USD)
Máxima perda consecutiva:
-25.89 USD (5)
Crescimento mensal:
-13.10%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
57.51 USD
Máximo:
84.15 USD (15.98%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.98% (84.15 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.51% (7.65 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 25
GBPUSD 6
XAUUSD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD -29
GBPUSD -29
XAUUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD -723
GBPUSD -1.1K
XAUUSD 77
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +9.64 USD
Pior negociação: -8 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +16.86 USD
Máxima perda consecutiva: -25.89 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ZealCapitalMarketSC-Live02" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
Exness-Real32
0.33 × 58
RoboForex-Prime
0.70 × 113
ZealCapitalMarketSC-Live02
1.60 × 142
ZealCapitalMarketSC-Live
1.98 × 56
trade with care, 1 position at a time.
Sem comentários
2025.12.16 20:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.19 14:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 13:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 19:43
Share of trading days is too low
2025.11.10 19:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 18:43
Share of trading days is too low
2025.11.10 18:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 17:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 13:43
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 13:43
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 13:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.28 13:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 13:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
