A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ZealCapitalMarketSC-Live02" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live15 0.00 × 1 Exness-Real32 0.33 × 58 RoboForex-Prime 0.70 × 113 ZealCapitalMarketSC-Live02 1.60 × 142 ZealCapitalMarketSC-Live 1.98 × 56 Faça o login ou registrar Para estatísticas em detalhe,ou