Negociações:
33
Negociações com lucro:
11 (33.33%)
Negociações com perda:
22 (66.67%)
Melhor negociação:
9.64 USD
Pior negociação:
-8.25 USD
Lucro bruto:
53.38 USD (2 100 pips)
Perda bruta:
-110.89 USD (3 804 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (16.86 USD)
Máximo lucro consecutivo:
16.86 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.35
Atividade de negociação:
10.88%
Depósito máximo carregado:
2.48%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
-0.68
Negociações longas:
24 (72.73%)
Negociações curtas:
9 (27.27%)
Fator de lucro:
0.48
Valor esperado:
-1.74 USD
Lucro médio:
4.85 USD
Perda média:
-5.04 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-25.89 USD)
Máxima perda consecutiva:
-25.89 USD (5)
Crescimento mensal:
-13.10%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
57.51 USD
Máximo:
84.15 USD (15.98%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.98% (84.15 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.51% (7.65 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|25
|GBPUSD
|6
|XAUUSD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|-29
|GBPUSD
|-29
|XAUUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|-723
|GBPUSD
|-1.1K
|XAUUSD
|77
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +9.64 USD
Pior negociação: -8 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +16.86 USD
Máxima perda consecutiva: -25.89 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ZealCapitalMarketSC-Live02" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
Exness-Real32
|0.33 × 58
|
RoboForex-Prime
|0.70 × 113
|
ZealCapitalMarketSC-Live02
|1.60 × 142
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|1.98 × 56
trade with care, 1 position at a time.
