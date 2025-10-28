- Прирост
Всего трейдов:
33
Прибыльных трейдов:
11 (33.33%)
Убыточных трейдов:
22 (66.67%)
Лучший трейд:
9.64 USD
Худший трейд:
-8.25 USD
Общая прибыль:
53.38 USD (2 100 pips)
Общий убыток:
-110.89 USD (3 804 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (16.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
16.86 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.35
Торговая активность:
10.88%
Макс. загрузка депозита:
2.48%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
-0.68
Длинных трейдов:
24 (72.73%)
Коротких трейдов:
9 (27.27%)
Профит фактор:
0.48
Мат. ожидание:
-1.74 USD
Средняя прибыль:
4.85 USD
Средний убыток:
-5.04 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-25.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-25.89 USD (5)
Прирост в месяц:
-13.10%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
57.51 USD
Максимальная:
84.15 USD (15.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.98% (84.15 USD)
По эквити:
1.51% (7.65 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|25
|GBPUSD
|6
|XAUUSD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|-29
|GBPUSD
|-29
|XAUUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|-723
|GBPUSD
|-1.1K
|XAUUSD
|77
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +9.64 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +16.86 USD
Макс. убыток в серии: -25.89 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ZealCapitalMarketSC-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
Exness-Real32
|0.33 × 58
|
RoboForex-Prime
|0.70 × 113
|
ZealCapitalMarketSC-Live02
|1.60 × 142
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|1.98 × 56
trade with care, 1 position at a time.
Нет отзывов
