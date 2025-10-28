СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / CT Golden
Khisom Nawawi

CT Golden

Khisom Nawawi
0 отзывов
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -12%
ZealCapitalMarketSC-Live02
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
33
Прибыльных трейдов:
11 (33.33%)
Убыточных трейдов:
22 (66.67%)
Лучший трейд:
9.64 USD
Худший трейд:
-8.25 USD
Общая прибыль:
53.38 USD (2 100 pips)
Общий убыток:
-110.89 USD (3 804 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (16.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
16.86 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.35
Торговая активность:
10.88%
Макс. загрузка депозита:
2.48%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
-0.68
Длинных трейдов:
24 (72.73%)
Коротких трейдов:
9 (27.27%)
Профит фактор:
0.48
Мат. ожидание:
-1.74 USD
Средняя прибыль:
4.85 USD
Средний убыток:
-5.04 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-25.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-25.89 USD (5)
Прирост в месяц:
-13.10%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
57.51 USD
Максимальная:
84.15 USD (15.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.98% (84.15 USD)
По эквити:
1.51% (7.65 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 25
GBPUSD 6
XAUUSD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD -29
GBPUSD -29
XAUUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD -723
GBPUSD -1.1K
XAUUSD 77
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +9.64 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +16.86 USD
Макс. убыток в серии: -25.89 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ZealCapitalMarketSC-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
Exness-Real32
0.33 × 58
RoboForex-Prime
0.70 × 113
ZealCapitalMarketSC-Live02
1.60 × 142
ZealCapitalMarketSC-Live
1.98 × 56
trade with care, 1 position at a time.
Нет отзывов
2025.12.16 20:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.19 14:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 13:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 19:43
Share of trading days is too low
2025.11.10 19:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 18:43
Share of trading days is too low
2025.11.10 18:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 17:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 13:43
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 13:43
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 13:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.28 13:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 13:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.