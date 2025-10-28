SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / CT Golden
Khisom Nawawi

CT Golden

Khisom Nawawi
0 comentarios
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -12%
ZealCapitalMarketSC-Live02
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
33
Transacciones Rentables:
11 (33.33%)
Transacciones Irrentables:
22 (66.67%)
Mejor transacción:
9.64 USD
Peor transacción:
-8.25 USD
Beneficio Bruto:
53.38 USD (2 100 pips)
Pérdidas Brutas:
-110.89 USD (3 804 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (16.86 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
16.86 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.35
Actividad comercial:
10.88%
Carga máxima del depósito:
2.48%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
-0.68
Transacciones Largas:
24 (72.73%)
Transacciones Cortas:
9 (27.27%)
Factor de Beneficio:
0.48
Beneficio Esperado:
-1.74 USD
Beneficio medio:
4.85 USD
Pérdidas medias:
-5.04 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-25.89 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-25.89 USD (5)
Crecimiento al mes:
-13.10%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
57.51 USD
Máxima:
84.15 USD (15.98%)
Reducción relativa:
De balance:
15.98% (84.15 USD)
De fondos:
1.51% (7.65 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 25
GBPUSD 6
XAUUSD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD -29
GBPUSD -29
XAUUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD -723
GBPUSD -1.1K
XAUUSD 77
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +9.64 USD
Peor transacción: -8 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +16.86 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -25.89 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ZealCapitalMarketSC-Live02" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
Exness-Real32
0.33 × 58
RoboForex-Prime
0.70 × 113
ZealCapitalMarketSC-Live02
1.60 × 142
ZealCapitalMarketSC-Live
1.98 × 56
trade with care, 1 position at a time.
No hay comentarios
2025.12.16 20:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.19 14:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 13:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 19:43
Share of trading days is too low
2025.11.10 19:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 18:43
Share of trading days is too low
2025.11.10 18:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 17:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 13:43
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 13:43
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 13:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.28 13:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 13:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
