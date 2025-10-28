- Incremento
Total de Trades:
33
Transacciones Rentables:
11 (33.33%)
Transacciones Irrentables:
22 (66.67%)
Mejor transacción:
9.64 USD
Peor transacción:
-8.25 USD
Beneficio Bruto:
53.38 USD (2 100 pips)
Pérdidas Brutas:
-110.89 USD (3 804 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (16.86 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
16.86 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.35
Actividad comercial:
10.88%
Carga máxima del depósito:
2.48%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
-0.68
Transacciones Largas:
24 (72.73%)
Transacciones Cortas:
9 (27.27%)
Factor de Beneficio:
0.48
Beneficio Esperado:
-1.74 USD
Beneficio medio:
4.85 USD
Pérdidas medias:
-5.04 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-25.89 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-25.89 USD (5)
Crecimiento al mes:
-13.10%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
57.51 USD
Máxima:
84.15 USD (15.98%)
Reducción relativa:
De balance:
15.98% (84.15 USD)
De fondos:
1.51% (7.65 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|25
|GBPUSD
|6
|XAUUSD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|-29
|GBPUSD
|-29
|XAUUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|-723
|GBPUSD
|-1.1K
|XAUUSD
|77
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Mejor transacción: +9.64 USD
Peor transacción: -8 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +16.86 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -25.89 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ZealCapitalMarketSC-Live02" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
Exness-Real32
|0.33 × 58
|
RoboForex-Prime
|0.70 × 113
|
ZealCapitalMarketSC-Live02
|1.60 × 142
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|1.98 × 56
trade with care, 1 position at a time.
