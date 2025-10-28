- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
33
Gewinntrades:
11 (33.33%)
Verlusttrades:
22 (66.67%)
Bester Trade:
9.64 USD
Schlechtester Trade:
-8.25 USD
Bruttoprofit:
53.38 USD (2 100 pips)
Bruttoverlust:
-110.89 USD (3 804 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
2 (16.86 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
16.86 USD (2)
Sharpe Ratio:
-0.35
Trading-Aktivität:
10.88%
Max deposit load:
2.48%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.68
Long-Positionen:
24 (72.73%)
Short-Positionen:
9 (27.27%)
Profit-Faktor:
0.48
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.74 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.85 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.04 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-25.89 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-25.89 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-13.10%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
57.51 USD
Maximaler:
84.15 USD (15.98%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.98% (84.15 USD)
Kapital:
1.51% (7.65 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|25
|GBPUSD
|6
|XAUUSD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|-29
|GBPUSD
|-29
|XAUUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|-723
|GBPUSD
|-1.1K
|XAUUSD
|77
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +9.64 USD
Schlechtester Trade: -8 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +16.86 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -25.89 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ZealCapitalMarketSC-Live02" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real32
|0.33 × 58
|
RoboForex-Prime
|0.70 × 113
|
ZealCapitalMarketSC-Live02
|1.60 × 142
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|1.98 × 56
trade with care, 1 position at a time.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-12%
0
0
USD
USD
442
USD
USD
7
0%
33
33%
11%
0.48
-1.74
USD
USD
16%
1:500