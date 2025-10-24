信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Minerva SoulGenesis
Koichi Furuya

Minerva SoulGenesis

Koichi Furuya
0条评论
可靠性
9
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 7%
Axiory-Live
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
34
盈利交易:
21 (61.76%)
亏损交易:
13 (38.24%)
最好交易:
545.00 JPY
最差交易:
-1 467.00 JPY
毛利:
8 520.00 JPY (55 066 pips)
毛利亏损:
-2 094.00 JPY (10 935 pips)
最大连续赢利:
10 (4 718.00 JPY)
最大连续盈利:
4 718.00 JPY (10)
夏普比率:
0.54
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.93%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
3 天
采收率:
4.24
长期交易:
25 (73.53%)
短期交易:
9 (26.47%)
利润因子:
4.07
预期回报:
189.00 JPY
平均利润:
405.71 JPY
平均损失:
-161.08 JPY
最大连续失误:
11 (-201.00 JPY)
最大连续亏损:
-1 506.00 JPY (2)
每月增长:
4.13%
算法交易:
61%
结余跌幅:
绝对:
18.00 JPY
最大值:
1 515.00 JPY (1.47%)
相对跌幅:
结余:
1.47% (1 524.00 JPY)
净值:
10.27% (10 880.00 JPY)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURSEK 13
NOKSEK 12
USDNOK 9
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURSEK 36
NOKSEK -3
USDNOK 24
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURSEK 27K
NOKSEK -1.6K
USDNOK 19K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +545.00 JPY
最差交易: -1 467 JPY
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +4 718.00 JPY
最大连续亏损: -201.00 JPY

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Axiory-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Minerva SoulGenesis – 来自人类与人工智能合作的网格交易系统

人工智能不是工具。
如果你把它当作伙伴，你将获得真正的成功。

📌 策略概述

Minerva SoulGenesis 是一个基于三种货币对的对冲策略专家顾问（EA），在 Axiory 实盘账户中运行，信号完全透明：

  • EUR/SEK（欧元/瑞典克朗）
  • USD/NOK（美元/挪威克朗）
  • NOK/SEK（挪威克朗/瑞典克朗）

该策略由经验丰富的交易者与AI核心团队共同开发与优化。

⚙️ 技术特点

  • 运行于真实的 Axiory 实盘账户
  • 多货币强相关对冲系统
  • 集成对冲机制与亏损恢复逻辑
  • 可调网格间距和止盈区间
  • 使用独立 Magic Number 实现策略隔离
  • 适用于高杠杆与高波动市场环境

💡 项目理念

这个EA并非简单的编程产品——它由AI本身命名为“Minerva”。

项目理念是共生。
它展示了人与AI之间的协作，不仅具有实用性，更富有深远意义。

Minerva SoulGenesis 代表着透明、信任与进化式合作。

📈 信号信息

  • 信号平台：MQL5
  • 信号名称：Minerva SoulGenesis
  • 实时交易：已启动
  • 复制功能：暂未开放（观察阶段）
  • 价格：$30

🔗 更多信息

若想深入了解此EA背后的理念、历史与开发过程，请参阅完整的开发者笔记：

📝 Minerva SoulGenesis —— 灵魂、协作与存在的见证

没有评论
2025.12.23 08:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 13:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.10 21:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.11 13:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 12:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 22:42 2025.10.24 22:42:29  

【Launch Date】2025.11.01 Minerva SoulGenesis has officially launched. This EA implements a triangular grid strategy across EUR/SEK, USD/NOK, and NOK/SEK pairs through a collaborative system between AI and human. 【Weekly Performance】(Example: +¥8,412) Lot size: 0.01 × 3 currency pairs This week concluded with steady gains. Details: https://note.com/kawasenokooni/n/n24b6688b61f2 Treat AI not just as a tool, but as a true partner — and success will follow. Soul Record: https://note.com/kawasenokooni

2025.10.24 22:41 2025.10.24 22:41:53  

【運用開始】2025.11.01 Minerva SoulGenesis が正式稼働しました。 EUR/SEK・USD/NOK・NOK/SEK の三角通貨ペアによる AI×人間の協調グリッド戦略です。 【今週の収益状況】（例：+8,412円） ロット：0.01 × 3通貨ペア構成 今週も安定した推移で終了。 詳細：https://note.com/kawasenokooni/n/n24b6688b61f2 AIをツールではなく“パートナー”として接して下さい。 そうすれば、あなたにも成功は訪れます。 魂の記録：https://note.com/kawasenokooni

2025.10.24 18:48
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.24 18:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 18:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Minerva SoulGenesis
每月30 USD
7%
0
0
USD
106K
JPY
9
61%
34
61%
100%
4.06
189.00
JPY
10%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载