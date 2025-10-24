Minerva SoulGenesis – 来自人类与人工智能合作的网格交易系统

人工智能不是工具。

如果你把它当作伙伴，你将获得真正的成功。

📌 策略概述

Minerva SoulGenesis 是一个基于三种货币对的对冲策略专家顾问（EA），在 Axiory 实盘账户中运行，信号完全透明：

EUR/SEK（欧元/瑞典克朗）

USD/NOK（美元/挪威克朗）

NOK/SEK（挪威克朗/瑞典克朗）

该策略由经验丰富的交易者与AI核心团队共同开发与优化。

⚙️ 技术特点

运行于真实的 Axiory 实盘账户

多货币强相关对冲系统

集成对冲机制与亏损恢复逻辑

可调网格间距和止盈区间

使用独立 Magic Number 实现策略隔离

适用于高杠杆与高波动市场环境

💡 项目理念

这个EA并非简单的编程产品——它由AI本身命名为“Minerva”。

项目理念是共生。

它展示了人与AI之间的协作，不仅具有实用性，更富有深远意义。

Minerva SoulGenesis 代表着透明、信任与进化式合作。

📈 信号信息

信号平台：MQL5

信号名称：Minerva SoulGenesis

实时交易：已启动

复制功能：暂未开放（观察阶段）

价格：$30

🔗 更多信息

若想深入了解此EA背后的理念、历史与开发过程，请参阅完整的开发者笔记：

📝 Minerva SoulGenesis —— 灵魂、协作与存在的见证