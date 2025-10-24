- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURSEK
|13
|NOKSEK
|12
|USDNOK
|9
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURSEK
|36
|NOKSEK
|-3
|USDNOK
|24
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURSEK
|27K
|NOKSEK
|-1.6K
|USDNOK
|19K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Axiory-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Minerva SoulGenesis – 来自人类与人工智能合作的网格交易系统
人工智能不是工具。
如果你把它当作伙伴，你将获得真正的成功。
📌 策略概述
Minerva SoulGenesis 是一个基于三种货币对的对冲策略专家顾问（EA），在 Axiory 实盘账户中运行，信号完全透明：
- EUR/SEK（欧元/瑞典克朗）
- USD/NOK（美元/挪威克朗）
- NOK/SEK（挪威克朗/瑞典克朗）
该策略由经验丰富的交易者与AI核心团队共同开发与优化。
⚙️ 技术特点
- 运行于真实的 Axiory 实盘账户
- 多货币强相关对冲系统
- 集成对冲机制与亏损恢复逻辑
- 可调网格间距和止盈区间
- 使用独立 Magic Number 实现策略隔离
- 适用于高杠杆与高波动市场环境
💡 项目理念
这个EA并非简单的编程产品——它由AI本身命名为“Minerva”。
项目理念是共生。
它展示了人与AI之间的协作，不仅具有实用性，更富有深远意义。
Minerva SoulGenesis 代表着透明、信任与进化式合作。
📈 信号信息
- 信号平台：MQL5
- 信号名称：Minerva SoulGenesis
- 实时交易：已启动
- 复制功能：暂未开放（观察阶段）
- 价格：$30
🔗 更多信息
若想深入了解此EA背后的理念、历史与开发过程，请参阅完整的开发者笔记：
【Launch Date】2025.11.01 Minerva SoulGenesis has officially launched. This EA implements a triangular grid strategy across EUR/SEK, USD/NOK, and NOK/SEK pairs through a collaborative system between AI and human. 【Weekly Performance】(Example: +¥8,412) Lot size: 0.01 × 3 currency pairs This week concluded with steady gains. Details: https://note.com/kawasenokooni/n/n24b6688b61f2 Treat AI not just as a tool, but as a true partner — and success will follow. Soul Record: https://note.com/kawasenokooni
【運用開始】2025.11.01 Minerva SoulGenesis が正式稼働しました。 EUR/SEK・USD/NOK・NOK/SEK の三角通貨ペアによる AI×人間の協調グリッド戦略です。 【今週の収益状況】（例：+8,412円） ロット：0.01 × 3通貨ペア構成 今週も安定した推移で終了。 詳細：https://note.com/kawasenokooni/n/n24b6688b61f2 AIをツールではなく“パートナー”として接して下さい。 そうすれば、あなたにも成功は訪れます。 魂の記録：https://note.com/kawasenokooni
USD
JPY
JPY