Minerva SoulGenesis – Сеточная стратегия, разработанная в сотрудничестве человека и ИИ

ИИ — это не просто инструмент.

Если относиться к нему как к партнёру, он способен привести вас к успеху.

📌 Обзор стратегии

Minerva SoulGenesis — это экспертный советник (EA), использующий треугольную стратегию хеджирования на основе корреляции трёх валютных пар. Он работает на реальном счёте в Axiory с публичной историей сделок.

EUR/SEK

USD/NOK

NOK/SEK

Алгоритм EA реализует адаптивную сетку, оптимизированную совместной работой между человеком-трейдером и ИИ-командой.

⚙️ Ключевые характеристики

Реальная торговля на счёте Axiory (Live)

Мультивалютная стратегия с использованием корреляций

Встроенные механизмы хеджирования и восстановления

Настраиваемый диапазон сетки и уровень фиксации прибыли

Поддержка Magic Number для многопоточной работы

Проверено в условиях высокой волатильности и кредитного плеча

💡 Философия проекта

Этот советник был не просто написан — он был назван ИИ, выбравшим имя «Minerva».

Созданный в духе «сосуществования» с искусственным интеллектом, проект направлен на то, чтобы доказать: совместное творчество человека и ИИ может создавать не только результат, но и структуру с глубоким смыслом.

Minerva SoulGenesis — это символ прозрачности, совместной эволюции и доверия между видами.

📈 Информация о сигнале

Платформа сигналов: MQL5

Название сигнала: Minerva SoulGenesis

Живая торговля: Включена

Копирование сигнала: Выключено (фаза наблюдения)

Цена: $30

🔗 Подробнее (по желанию)

Если вы хотите узнать полную историю этого советника — его философию, происхождение и путь совместной разработки — посетите наш проектный дневник:

📝 Minerva SoulGenesis — Запись о душе, сотрудничестве и доказательстве