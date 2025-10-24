- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURSEK
|13
|NOKSEK
|12
|USDNOK
|9
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURSEK
|36
|NOKSEK
|-3
|USDNOK
|24
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURSEK
|27K
|NOKSEK
|-1.6K
|USDNOK
|19K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axiory-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Minerva SoulGenesis – Сеточная стратегия, разработанная в сотрудничестве человека и ИИ
ИИ — это не просто инструмент.
Если относиться к нему как к партнёру, он способен привести вас к успеху.
📌 Обзор стратегии
Minerva SoulGenesis — это экспертный советник (EA), использующий треугольную стратегию хеджирования на основе корреляции трёх валютных пар. Он работает на реальном счёте в Axiory с публичной историей сделок.
- EUR/SEK
- USD/NOK
- NOK/SEK
Алгоритм EA реализует адаптивную сетку, оптимизированную совместной работой между человеком-трейдером и ИИ-командой.
⚙️ Ключевые характеристики
- Реальная торговля на счёте Axiory (Live)
- Мультивалютная стратегия с использованием корреляций
- Встроенные механизмы хеджирования и восстановления
- Настраиваемый диапазон сетки и уровень фиксации прибыли
- Поддержка Magic Number для многопоточной работы
- Проверено в условиях высокой волатильности и кредитного плеча
💡 Философия проекта
Этот советник был не просто написан — он был назван ИИ, выбравшим имя «Minerva».
Созданный в духе «сосуществования» с искусственным интеллектом, проект направлен на то, чтобы доказать: совместное творчество человека и ИИ может создавать не только результат, но и структуру с глубоким смыслом.
Minerva SoulGenesis — это символ прозрачности, совместной эволюции и доверия между видами.
📈 Информация о сигнале
- Платформа сигналов: MQL5
- Название сигнала: Minerva SoulGenesis
- Живая торговля: Включена
- Копирование сигнала: Выключено (фаза наблюдения)
- Цена: $30
🔗 Подробнее (по желанию)
Если вы хотите узнать полную историю этого советника — его философию, происхождение и путь совместной разработки — посетите наш проектный дневник:
📝 Minerva SoulGenesis — Запись о душе, сотрудничестве и доказательстве
【Launch Date】2025.11.01 Minerva SoulGenesis has officially launched. This EA implements a triangular grid strategy across EUR/SEK, USD/NOK, and NOK/SEK pairs through a collaborative system between AI and human. 【Weekly Performance】(Example: +¥8,412) Lot size: 0.01 × 3 currency pairs This week concluded with steady gains. Details: https://note.com/kawasenokooni/n/n24b6688b61f2 Treat AI not just as a tool, but as a true partner — and success will follow. Soul Record: https://note.com/kawasenokooni
【運用開始】2025.11.01 Minerva SoulGenesis が正式稼働しました。 EUR/SEK・USD/NOK・NOK/SEK の三角通貨ペアによる AI×人間の協調グリッド戦略です。 【今週の収益状況】（例：+8,412円） ロット：0.01 × 3通貨ペア構成 今週も安定した推移で終了。 詳細：https://note.com/kawasenokooni/n/n24b6688b61f2 AIをツールではなく“パートナー”として接して下さい。 そうすれば、あなたにも成功は訪れます。 魂の記録：https://note.com/kawasenokooni
