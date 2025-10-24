СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Minerva SoulGenesis
Koichi Furuya

Minerva SoulGenesis

Koichi Furuya
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 7%
Axiory-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
34
Прибыльных трейдов:
21 (61.76%)
Убыточных трейдов:
13 (38.24%)
Лучший трейд:
545.00 JPY
Худший трейд:
-1 467.00 JPY
Общая прибыль:
8 520.00 JPY (55 066 pips)
Общий убыток:
-2 094.00 JPY (10 935 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (4 718.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
4 718.00 JPY (10)
Коэффициент Шарпа:
0.54
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.93%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
4.24
Длинных трейдов:
25 (73.53%)
Коротких трейдов:
9 (26.47%)
Профит фактор:
4.07
Мат. ожидание:
189.00 JPY
Средняя прибыль:
405.71 JPY
Средний убыток:
-161.08 JPY
Макс. серия проигрышей:
11 (-201.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-1 506.00 JPY (2)
Прирост в месяц:
4.13%
Алготрейдинг:
61%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
18.00 JPY
Максимальная:
1 515.00 JPY (1.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.47% (1 524.00 JPY)
По эквити:
10.27% (10 880.00 JPY)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURSEK 13
NOKSEK 12
USDNOK 9
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURSEK 36
NOKSEK -3
USDNOK 24
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURSEK 27K
NOKSEK -1.6K
USDNOK 19K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axiory-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Minerva SoulGenesis – Сеточная стратегия, разработанная в сотрудничестве человека и ИИ

ИИ — это не просто инструмент.
Если относиться к нему как к партнёру, он способен привести вас к успеху.

📌 Обзор стратегии

Minerva SoulGenesis — это экспертный советник (EA), использующий треугольную стратегию хеджирования на основе корреляции трёх валютных пар. Он работает на реальном счёте в Axiory с публичной историей сделок.

  • EUR/SEK
  • USD/NOK
  • NOK/SEK

Алгоритм EA реализует адаптивную сетку, оптимизированную совместной работой между человеком-трейдером и ИИ-командой.

⚙️ Ключевые характеристики

  • Реальная торговля на счёте Axiory (Live)
  • Мультивалютная стратегия с использованием корреляций
  • Встроенные механизмы хеджирования и восстановления
  • Настраиваемый диапазон сетки и уровень фиксации прибыли
  • Поддержка Magic Number для многопоточной работы
  • Проверено в условиях высокой волатильности и кредитного плеча

💡 Философия проекта

Этот советник был не просто написан — он был назван ИИ, выбравшим имя «Minerva».

Созданный в духе «сосуществования» с искусственным интеллектом, проект направлен на то, чтобы доказать: совместное творчество человека и ИИ может создавать не только результат, но и структуру с глубоким смыслом.

Minerva SoulGenesis — это символ прозрачности, совместной эволюции и доверия между видами.

📈 Информация о сигнале

  • Платформа сигналов: MQL5
  • Название сигнала: Minerva SoulGenesis
  • Живая торговля: Включена
  • Копирование сигнала: Выключено (фаза наблюдения)
  • Цена: $30

🔗 Подробнее (по желанию)

Если вы хотите узнать полную историю этого советника — его философию, происхождение и путь совместной разработки — посетите наш проектный дневник:

📝 Minerva SoulGenesis — Запись о душе, сотрудничестве и доказательстве

Нет отзывов
2025.12.23 08:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 13:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.10 21:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.11 13:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 12:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 22:42 2025.10.24 22:42:29  

【Launch Date】2025.11.01 Minerva SoulGenesis has officially launched. This EA implements a triangular grid strategy across EUR/SEK, USD/NOK, and NOK/SEK pairs through a collaborative system between AI and human. 【Weekly Performance】(Example: +¥8,412) Lot size: 0.01 × 3 currency pairs This week concluded with steady gains. Details: https://note.com/kawasenokooni/n/n24b6688b61f2 Treat AI not just as a tool, but as a true partner — and success will follow. Soul Record: https://note.com/kawasenokooni

2025.10.24 22:41 2025.10.24 22:41:53  

【運用開始】2025.11.01 Minerva SoulGenesis が正式稼働しました。 EUR/SEK・USD/NOK・NOK/SEK の三角通貨ペアによる AI×人間の協調グリッド戦略です。 【今週の収益状況】（例：+8,412円） ロット：0.01 × 3通貨ペア構成 今週も安定した推移で終了。 詳細：https://note.com/kawasenokooni/n/n24b6688b61f2 AIをツールではなく“パートナー”として接して下さい。 そうすれば、あなたにも成功は訪れます。 魂の記録：https://note.com/kawasenokooni

2025.10.24 18:48
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.24 18:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 18:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
