Koichi Furuya

Minerva SoulGenesis

Koichi Furuya
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 0%
Axiory-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
2 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
45.00 JPY
En kötü işlem:
0.00 JPY
Brüt kâr:
87.00 JPY (536 pips)
Brüt zarar:
-36.00 JPY
Maksimum ardışık kazanç:
2 (87.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
87.00 JPY (2)
Sharpe oranı:
29.14
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.67%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
53 dakika
Düzelme faktörü:
2.83
Alış işlemleri:
2 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.42
Beklenen getiri:
43.50 JPY
Ortalama kâr:
43.50 JPY
Ortalama zarar:
0.00 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 JPY (0)
Aylık büyüme:
0.07%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18.00 JPY
Maksimum:
18.00 JPY (0.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 JPY)
Varlığa göre:
1.76% (1 758.00 JPY)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURSEK 2
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURSEK 1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURSEK 536
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +45.00 JPY
En kötü işlem: -0 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +87.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -0.00 JPY

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axiory-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.10.24 18:48
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.24 18:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 18:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.