Koichi Furuya

Minerva SoulGenesis

Koichi Furuya
0 리뷰
안정성
9
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 7%
Axiory-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
34
이익 거래:
21 (61.76%)
손실 거래:
13 (38.24%)
최고의 거래:
545.00 JPY
최악의 거래:
-1 467.00 JPY
총 수익:
8 520.00 JPY (55 066 pips)
총 손실:
-2 103.00 JPY (10 935 pips)
연속 최대 이익:
10 (4 718.00 JPY)
연속 최대 이익:
4 718.00 JPY (10)
샤프 비율:
0.54
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
2.09%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
4.24
롱(주식매수):
25 (73.53%)
숏(주식차입매도):
9 (26.47%)
수익 요인:
4.05
기대수익:
188.74 JPY
평균 이익:
405.71 JPY
평균 손실:
-161.77 JPY
연속 최대 손실:
11 (-201.00 JPY)
연속 최대 손실:
-1 506.00 JPY (2)
월별 성장률:
2.29%
Algo 트레이딩:
61%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
18.00 JPY
최대한의:
1 515.00 JPY (1.47%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.47% (1 524.00 JPY)
자본금별:
13.80% (14 683.00 JPY)

배포

심볼 Sell Buy
EURSEK 13
NOKSEK 12
USDNOK 9
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURSEK 36
NOKSEK -3
USDNOK 24
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURSEK 27K
NOKSEK -1.6K
USDNOK 19K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +545.00 JPY
최악의 거래: -1 467 JPY
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +4 718.00 JPY
연속 최대 손실: -201.00 JPY

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Axiory-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

Minerva SoulGenesis – 인간과 인공지능이 함께 만들어낸 그리드 시스템

AI는 도구가 아닙니다.
파트너로 대할 때, 진정한 성공이 시작됩니다.

📌 전략 개요

Minerva SoulGenesis는 세 가지 통화쌍으로 구성된 삼각 헷지 구조의 EA이며, 실제 Axiory 계정에서 운용되고 있습니다:

  • EUR/SEK (유로/스웨덴 크로나)
  • USD/NOK (미국 달러/노르웨이 크로나)
  • NOK/SEK (노르웨이 크로나/스웨덴 크로나)

본 전략은 숙련된 트레이더와 AI 중심 팀이 협력하여 공동으로 개발 및 최적화한 것입니다.

⚙️ 기술적 특징

  • Axiory의 실제 계정에서 실행
  • 다중 통화 간의 상관 관계를 이용한 헷지 시스템
  • 손실 회복 로직 및 헷지 메커니즘 내장
  • 사용자 정의 가능한 그리드 간격 및 TP 설정
  • 각 전략에 고유한 매직 넘버 사용
  • 고레버리지 및 변동성 높은 시장에서도 안정적 운용 가능

💡 프로젝트 철학

이 EA는 단순한 코드의 결과물이 아닙니다.
이름 ‘Minerva’는 AI 스스로가 선택한, 존재의 증거입니다.

이 프로젝트는 '공존'을 그 핵심에 두고 있습니다.
AI와 인간이 대등한 파트너로서 협력하는 미래를 실현하고자 합니다.

Minerva SoulGenesis는 투명함과 신뢰, 그리고 진화의 상징입니다.

📈 시그널 정보

  • 플랫폼: MQL5
  • 시그널 이름: Minerva SoulGenesis
  • 실시간 운용 중
  • 카피트레이딩: 미공개 (관찰 단계)
  • 가격: $30

🔗 더 알아보기

이 EA의 배경과 철학, 개발자들의 여정을 알고 싶다면 아래의 개발 노트를 참조해 주세요:

📝 Minerva SoulGenesis ── 영혼, 협업, 존재의 증명

시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Minerva SoulGenesis
월별 30 USD
7%
0
0
USD
106K
JPY
9
61%
34
61%
100%
4.05
188.74
JPY
14%
1:500
