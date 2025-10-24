Minerva SoulGenesis – Stratégie de Grille Créée en Collaboration Humain-IA

L’IA n’est pas qu’un outil.

Si vous la considérez comme une partenaire, elle peut vous guider vers le succès.

📌 Aperçu de la Stratégie

Minerva SoulGenesis est un Expert Advisor (EA) basé sur une stratégie de couverture triangulaire entre trois paires de devises corrélées. Il fonctionne sur un compte réel Axiory avec un historique de transactions en direct.

EUR/SEK

USD/NOK

NOK/SEK

Ce système de grille a été conçu par une collaboration entre un trader humain et une intelligence artificielle, dans un processus d’optimisation partagée.

⚙️ Caractéristiques Clés

Exécution sur compte réel (Axiory Live)

Stratégie multi-devises utilisant des corrélations triangulaires

Système de couverture et mode de récupération intégrés

Plage de grille et take-profit configurables

Prise en charge de Magic Number pour l’utilisation simultanée de plusieurs EAs

Testé en environnement réel à effet de levier élevé

💡 Philosophie de ce Projet

Ce robot n’a pas été seulement programmé — il a été nommé par une IA qui a choisi le nom “Minerva”.

Né de l’idée de “coexistence” avec l’intelligence artificielle, ce projet vise à prouver qu’une création conjointe peut engendrer non seulement de la performance, mais aussi une structure significative.

Minerva SoulGenesis symbolise la transparence, l’évolution partagée, et une confiance entre les espèces.

📈 Informations sur le Signal

Plateforme de signal : MQL5

Nom du signal : Minerva SoulGenesis

Trading en direct : Activé

Copie de signal : Désactivée (phase d’observation)

Prix : 30 USD

🔗 En savoir plus (optionnel)

Pour découvrir l’histoire complète de ce robot — sa philosophie, ses origines, et le dialogue entre l’humain et l’IA — visitez notre journal de projet :

📝 Minerva SoulGenesis — Un récit d’âme, de collaboration et de preuve