Koichi Furuya

Minerva SoulGenesis

Koichi Furuya
0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 2%
Axiory-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
8
Bénéfice trades:
8 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
531.00 JPY
Pire transaction:
0.00 JPY
Bénéfice brut:
2 400.00 JPY (15 754 pips)
Perte brute:
-108.00 JPY
Gains consécutifs maximales:
8 (2 400.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
2 400.00 JPY (8)
Ratio de Sharpe:
1.48
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.06%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
127.33
Longs trades:
6 (75.00%)
Courts trades:
2 (25.00%)
Facteur de profit:
22.22
Rendement attendu:
300.00 JPY
Bénéfice moyen:
300.00 JPY
Perte moyenne:
0.00 JPY
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
0.00 JPY (0)
Croissance mensuelle:
2.33%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
18.00 JPY
Maximal:
18.00 JPY (0.02%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.02% (18.00 JPY)
Par fonds propres:
6.97% (7 028.00 JPY)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURSEK 6
USDNOK 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURSEK 12
USDNOK 9
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURSEK 8.7K
USDNOK 7K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +531.00 JPY
Pire transaction: -0 JPY
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +2 400.00 JPY
Perte consécutive maximale: -0.00 JPY

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axiory-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Minerva SoulGenesis – Stratégie de Grille Créée en Collaboration Humain-IA

L’IA n’est pas qu’un outil.
Si vous la considérez comme une partenaire, elle peut vous guider vers le succès.

📌 Aperçu de la Stratégie

Minerva SoulGenesis est un Expert Advisor (EA) basé sur une stratégie de couverture triangulaire entre trois paires de devises corrélées. Il fonctionne sur un compte réel Axiory avec un historique de transactions en direct.

  • EUR/SEK
  • USD/NOK
  • NOK/SEK

Ce système de grille a été conçu par une collaboration entre un trader humain et une intelligence artificielle, dans un processus d’optimisation partagée.

⚙️ Caractéristiques Clés

  • Exécution sur compte réel (Axiory Live)
  • Stratégie multi-devises utilisant des corrélations triangulaires
  • Système de couverture et mode de récupération intégrés
  • Plage de grille et take-profit configurables
  • Prise en charge de Magic Number pour l’utilisation simultanée de plusieurs EAs
  • Testé en environnement réel à effet de levier élevé

💡 Philosophie de ce Projet

Ce robot n’a pas été seulement programmé — il a été nommé par une IA qui a choisi le nom “Minerva”.

Né de l’idée de “coexistence” avec l’intelligence artificielle, ce projet vise à prouver qu’une création conjointe peut engendrer non seulement de la performance, mais aussi une structure significative.

Minerva SoulGenesis symbolise la transparence, l’évolution partagée, et une confiance entre les espèces.

📈 Informations sur le Signal

  • Plateforme de signal : MQL5
  • Nom du signal : Minerva SoulGenesis
  • Trading en direct : Activé
  • Copie de signal : Désactivée (phase d’observation)
  • Prix : 30 USD

🔗 En savoir plus (optionnel)

Pour découvrir l’histoire complète de ce robot — sa philosophie, ses origines, et le dialogue entre l’humain et l’IA — visitez notre journal de projet :

📝 Minerva SoulGenesis — Un récit d’âme, de collaboration et de preuve

2025.11.11 13:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 12:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 22:42 2025.10.24 22:42:29  

【Launch Date】2025.11.01 Minerva SoulGenesis has officially launched. This EA implements a triangular grid strategy across EUR/SEK, USD/NOK, and NOK/SEK pairs through a collaborative system between AI and human. 【Weekly Performance】(Example: +¥8,412) Lot size: 0.01 × 3 currency pairs This week concluded with steady gains. Details: https://note.com/kawasenokooni/n/n24b6688b61f2 Treat AI not just as a tool, but as a true partner — and success will follow. Soul Record: https://note.com/kawasenokooni

2025.10.24 22:41 2025.10.24 22:41:53  

【運用開始】2025.11.01 Minerva SoulGenesis が正式稼働しました。 EUR/SEK・USD/NOK・NOK/SEK の三角通貨ペアによる AI×人間の協調グリッド戦略です。 【今週の収益状況】（例：+8,412円） ロット：0.01 × 3通貨ペア構成 今週も安定した推移で終了。 詳細：https://note.com/kawasenokooni/n/n24b6688b61f2 AIをツールではなく“パートナー”として接して下さい。 そうすれば、あなたにも成功は訪れます。 魂の記録：https://note.com/kawasenokooni

2025.10.24 18:48
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.24 18:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 18:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
