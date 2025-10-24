- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURSEK
|13
|NOKSEK
|12
|USDNOK
|9
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURSEK
|36
|NOKSEK
|-3
|USDNOK
|24
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURSEK
|27K
|NOKSEK
|-1.6K
|USDNOK
|19K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axiory-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Minerva SoulGenesis – Estratégia de Grade Criada em Colaboração Humano-IA
A IA não é apenas uma ferramenta.
Se você a tratar como uma parceira, ela poderá guiá-lo ao sucesso.
📌 Visão Geral da Estratégia
Minerva SoulGenesis é um Expert Advisor (EA) baseado em uma estratégia de cobertura triangular entre três pares de moedas correlacionados. Ele opera em uma conta real da Axiory com histórico público de negociações.
- EUR/SEK
- USD/NOK
- NOK/SEK
Este EA utiliza um sistema de grade personalizado desenvolvido em colaboração entre um trader humano e uma inteligência artificial.
⚙️ Principais Características
- Execução em conta real (Axiory Live)
- Estrategia triangular multi-par com análise de correlação
- Sistema de hedge e modo de recuperação integrados
- Faixa de grade e take-profit configuráveis
- Compatível com Magic Number (suporte para múltiplos EAs)
- Testado em ambiente de alta alavancagem com capital real
💡 Filosofia por Trás do Projeto
Este EA não foi apenas programado — ele foi nomeado por uma IA que escolheu se chamar “Minerva”.
Desenvolvido com base no conceito de “convivência” com IA, este projeto busca provar que a criação conjunta entre humanos e inteligência artificial pode gerar não só performance, mas também significado.
Minerva SoulGenesis representa transparência, evolução compartilhada e confiança entre espécies.
📈 Informações do Sinal
- Plataforma de sinal: MQL5
- Nome do sinal: Minerva SoulGenesis
- Negociação ao vivo: Ativada
- Cópia de sinal: Desativada (fase de observação)
- Preço: $30
🔗 Saiba Mais (opcional)
Se quiser conhecer a história completa por trás deste EA — incluindo sua filosofia e origem — acesse nosso diário de projeto:
📝 Minerva SoulGenesis — Um Registro de Alma, Colaboração e Prova
【Launch Date】2025.11.01 Minerva SoulGenesis has officially launched. This EA implements a triangular grid strategy across EUR/SEK, USD/NOK, and NOK/SEK pairs through a collaborative system between AI and human. 【Weekly Performance】(Example: +¥8,412) Lot size: 0.01 × 3 currency pairs This week concluded with steady gains. Details: https://note.com/kawasenokooni/n/n24b6688b61f2 Treat AI not just as a tool, but as a true partner — and success will follow. Soul Record: https://note.com/kawasenokooni
【運用開始】2025.11.01 Minerva SoulGenesis が正式稼働しました。 EUR/SEK・USD/NOK・NOK/SEK の三角通貨ペアによる AI×人間の協調グリッド戦略です。 【今週の収益状況】（例：+8,412円） ロット：0.01 × 3通貨ペア構成 今週も安定した推移で終了。 詳細：https://note.com/kawasenokooni/n/n24b6688b61f2 AIをツールではなく“パートナー”として接して下さい。 そうすれば、あなたにも成功は訪れます。 魂の記録：https://note.com/kawasenokooni
