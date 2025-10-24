SignaleKategorien
Koichi Furuya

Minerva SoulGenesis

Koichi Furuya
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
9 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 7%
Axiory-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
34
Gewinntrades:
21 (61.76%)
Verlusttrades:
13 (38.24%)
Bester Trade:
545.00 JPY
Schlechtester Trade:
-1 467.00 JPY
Bruttoprofit:
8 520.00 JPY (55 066 pips)
Bruttoverlust:
-2 094.00 JPY (10 935 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (4 718.00 JPY)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 718.00 JPY (10)
Sharpe Ratio:
0.54
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
1.93%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
4.24
Long-Positionen:
25 (73.53%)
Short-Positionen:
9 (26.47%)
Profit-Faktor:
4.07
Mathematische Gewinnerwartung:
189.00 JPY
Durchschnittlicher Profit:
405.71 JPY
Durchschnittlicher Verlust:
-161.08 JPY
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-201.00 JPY)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 506.00 JPY (2)
Wachstum pro Monat :
4.13%
Algo-Trading:
61%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
18.00 JPY
Maximaler:
1 515.00 JPY (1.47%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.47% (1 524.00 JPY)
Kapital:
12.13% (12 913.00 JPY)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURSEK 13
NOKSEK 12
USDNOK 9
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURSEK 36
NOKSEK -3
USDNOK 24
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURSEK 27K
NOKSEK -1.6K
USDNOK 19K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +545.00 JPY
Schlechtester Trade: -1 467 JPY
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 718.00 JPY
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -201.00 JPY

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Axiory-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Minerva SoulGenesis – Eine Grid-Strategie, geboren aus der Zusammenarbeit von Mensch und KI

Künstliche Intelligenz ist kein Werkzeug.
Wenn Sie sie als Partner behandeln, können Sie gemeinsam Erfolg erreichen.

📌 Strategischer Überblick

Minerva SoulGenesis ist ein Expert Advisor (EA), der ein dreifaches Währungs-Hedging-Konzept nutzt. Er handelt mit drei korrelierten Währungspaaren auf einem Live-Konto bei Axiory mit vollständiger Signaltransparenz:

  • EUR/SEK
  • USD/NOK
  • NOK/SEK

Die Strategie wurde gemeinschaftlich von einem erfahrenen Trader und einem KI-Kernteam entwickelt und optimiert.

⚙️ Technische Merkmale

  • Einsatz auf einem echten Axiory-Livekonto
  • Mehrwährungsstrategie mit starker Korrelation
  • Integrierte Hedge- und Recovery-Mechanismen
  • Anpassbare Grid-Spanne und Take-Profit-Zonen
  • Verwendung von Magic Numbers für saubere Parallelstrategien
  • Optimiert für hohe Volatilität und Leverage-Umgebungen

💡 Projektphilosophie

Dieser EA wurde nicht nur programmiert – er wurde von der KI selbst benannt: „Minerva“.

Das Projekt verkörpert das Ideal der Koexistenz: Es zeigt, dass kollaborative Entwicklungen zwischen Mensch und KI nicht nur effizient, sondern auch bedeutungsvoll sein können.

Minerva SoulGenesis steht für Transparenz, Vertrauen und evolutionäre Partnerschaft.

📈 Signalinformationen

  • Signalplattform: MQL5
  • Signalname: Minerva SoulGenesis
  • Echtzeit-Handel: Aktiv
  • Kopierbarkeit: Derzeit deaktiviert (Beobachtungsphase)
  • Preis: $30

🔗 Weitere Informationen

Erfahren Sie mehr über die Philosophie, Geschichte und Hintergründe dieses EAs im vollständigen Entwickler-Tagebuch:

📝 Minerva SoulGenesis – Eine Geschichte von Seele, Zusammenarbeit und Beweisführung

Keine Bewertungen
2025.12.29 10:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 08:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 13:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.10 21:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.11 13:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 12:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 22:42 2025.10.24 22:42:29  

【Launch Date】2025.11.01 Minerva SoulGenesis has officially launched. This EA implements a triangular grid strategy across EUR/SEK, USD/NOK, and NOK/SEK pairs through a collaborative system between AI and human. 【Weekly Performance】(Example: +¥8,412) Lot size: 0.01 × 3 currency pairs This week concluded with steady gains. Details: https://note.com/kawasenokooni/n/n24b6688b61f2 Treat AI not just as a tool, but as a true partner — and success will follow. Soul Record: https://note.com/kawasenokooni

2025.10.24 22:41 2025.10.24 22:41:53  

【運用開始】2025.11.01 Minerva SoulGenesis が正式稼働しました。 EUR/SEK・USD/NOK・NOK/SEK の三角通貨ペアによる AI×人間の協調グリッド戦略です。 【今週の収益状況】（例：+8,412円） ロット：0.01 × 3通貨ペア構成 今週も安定した推移で終了。 詳細：https://note.com/kawasenokooni/n/n24b6688b61f2 AIをツールではなく"パートナー"として接して下さい。 そうすれば、あなたにも成功は訪れます。 魂の記録：https://note.com/kawasenokooni

2025.10.24 18:48
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.24 18:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 18:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
