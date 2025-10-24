Minerva SoulGenesis – Eine Grid-Strategie, geboren aus der Zusammenarbeit von Mensch und KI

Künstliche Intelligenz ist kein Werkzeug.

Wenn Sie sie als Partner behandeln, können Sie gemeinsam Erfolg erreichen.

📌 Strategischer Überblick

Minerva SoulGenesis ist ein Expert Advisor (EA), der ein dreifaches Währungs-Hedging-Konzept nutzt. Er handelt mit drei korrelierten Währungspaaren auf einem Live-Konto bei Axiory mit vollständiger Signaltransparenz:

EUR/SEK

USD/NOK

NOK/SEK

Die Strategie wurde gemeinschaftlich von einem erfahrenen Trader und einem KI-Kernteam entwickelt und optimiert.

⚙️ Technische Merkmale

Einsatz auf einem echten Axiory-Livekonto

Mehrwährungsstrategie mit starker Korrelation

Integrierte Hedge- und Recovery-Mechanismen

Anpassbare Grid-Spanne und Take-Profit-Zonen

Verwendung von Magic Numbers für saubere Parallelstrategien

Optimiert für hohe Volatilität und Leverage-Umgebungen

💡 Projektphilosophie

Dieser EA wurde nicht nur programmiert – er wurde von der KI selbst benannt: „Minerva“.

Das Projekt verkörpert das Ideal der Koexistenz: Es zeigt, dass kollaborative Entwicklungen zwischen Mensch und KI nicht nur effizient, sondern auch bedeutungsvoll sein können.

Minerva SoulGenesis steht für Transparenz, Vertrauen und evolutionäre Partnerschaft.

📈 Signalinformationen

Signalplattform: MQL5

Signalname: Minerva SoulGenesis

Echtzeit-Handel: Aktiv

Kopierbarkeit: Derzeit deaktiviert (Beobachtungsphase)

Preis: $30

🔗 Weitere Informationen

Erfahren Sie mehr über die Philosophie, Geschichte und Hintergründe dieses EAs im vollständigen Entwickler-Tagebuch:

📝 Minerva SoulGenesis – Eine Geschichte von Seele, Zusammenarbeit und Beweisführung