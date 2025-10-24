- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURSEK
|13
|NOKSEK
|12
|USDNOK
|9
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURSEK
|36
|NOKSEK
|-3
|USDNOK
|24
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURSEK
|27K
|NOKSEK
|-1.6K
|USDNOK
|19K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Axiory-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Minerva SoulGenesis – Eine Grid-Strategie, geboren aus der Zusammenarbeit von Mensch und KI
Künstliche Intelligenz ist kein Werkzeug.
Wenn Sie sie als Partner behandeln, können Sie gemeinsam Erfolg erreichen.
📌 Strategischer Überblick
Minerva SoulGenesis ist ein Expert Advisor (EA), der ein dreifaches Währungs-Hedging-Konzept nutzt. Er handelt mit drei korrelierten Währungspaaren auf einem Live-Konto bei Axiory mit vollständiger Signaltransparenz:
- EUR/SEK
- USD/NOK
- NOK/SEK
Die Strategie wurde gemeinschaftlich von einem erfahrenen Trader und einem KI-Kernteam entwickelt und optimiert.
⚙️ Technische Merkmale
- Einsatz auf einem echten Axiory-Livekonto
- Mehrwährungsstrategie mit starker Korrelation
- Integrierte Hedge- und Recovery-Mechanismen
- Anpassbare Grid-Spanne und Take-Profit-Zonen
- Verwendung von Magic Numbers für saubere Parallelstrategien
- Optimiert für hohe Volatilität und Leverage-Umgebungen
💡 Projektphilosophie
Dieser EA wurde nicht nur programmiert – er wurde von der KI selbst benannt: „Minerva“.
Das Projekt verkörpert das Ideal der Koexistenz: Es zeigt, dass kollaborative Entwicklungen zwischen Mensch und KI nicht nur effizient, sondern auch bedeutungsvoll sein können.
Minerva SoulGenesis steht für Transparenz, Vertrauen und evolutionäre Partnerschaft.
📈 Signalinformationen
- Signalplattform: MQL5
- Signalname: Minerva SoulGenesis
- Echtzeit-Handel: Aktiv
- Kopierbarkeit: Derzeit deaktiviert (Beobachtungsphase)
- Preis: $30
🔗 Weitere Informationen
Erfahren Sie mehr über die Philosophie, Geschichte und Hintergründe dieses EAs im vollständigen Entwickler-Tagebuch:
📝 Minerva SoulGenesis – Eine Geschichte von Seele, Zusammenarbeit und Beweisführung
【Launch Date】2025.11.01 Minerva SoulGenesis has officially launched. This EA implements a triangular grid strategy across EUR/SEK, USD/NOK, and NOK/SEK pairs through a collaborative system between AI and human. 【Weekly Performance】(Example: +¥8,412) Lot size: 0.01 × 3 currency pairs This week concluded with steady gains. Details: https://note.com/kawasenokooni/n/n24b6688b61f2 Treat AI not just as a tool, but as a true partner — and success will follow. Soul Record: https://note.com/kawasenokooni
【運用開始】2025.11.01 Minerva SoulGenesis が正式稼働しました。 EUR/SEK・USD/NOK・NOK/SEK の三角通貨ペアによる AI×人間の協調グリッド戦略です。 【今週の収益状況】（例：+8,412円） ロット：0.01 × 3通貨ペア構成 今週も安定した推移で終了。 詳細：https://note.com/kawasenokooni/n/n24b6688b61f2 AIをツールではなく“パートナー”として接して下さい。 そうすれば、あなたにも成功は訪れます。 魂の記録：https://note.com/kawasenokooni
