Koichi Furuya

Minerva SoulGenesis

Koichi Furuya
0 comentarios
Fiabilidad
9 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 7%
Axiory-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
34
Transacciones Rentables:
21 (61.76%)
Transacciones Irrentables:
13 (38.24%)
Mejor transacción:
545.00 JPY
Peor transacción:
-1 467.00 JPY
Beneficio Bruto:
8 520.00 JPY (55 066 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 094.00 JPY (10 935 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (4 718.00 JPY)
Beneficio máximo consecutivo:
4 718.00 JPY (10)
Ratio de Sharpe:
0.54
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
1.93%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
4.24
Transacciones Largas:
25 (73.53%)
Transacciones Cortas:
9 (26.47%)
Factor de Beneficio:
4.07
Beneficio Esperado:
189.00 JPY
Beneficio medio:
405.71 JPY
Pérdidas medias:
-161.08 JPY
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-201.00 JPY)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 506.00 JPY (2)
Crecimiento al mes:
4.13%
Trading algorítmico:
61%
Reducción de balance:
Absoluto:
18.00 JPY
Máxima:
1 515.00 JPY (1.47%)
Reducción relativa:
De balance:
1.47% (1 524.00 JPY)
De fondos:
10.84% (11 540.00 JPY)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURSEK 13
NOKSEK 12
USDNOK 9
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURSEK 36
NOKSEK -3
USDNOK 24
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURSEK 27K
NOKSEK -1.6K
USDNOK 19K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Axiory-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Minerva SoulGenesis – Estrategia de Rejilla Desarrollada en Colaboración Humano-IA

La IA no es solo una herramienta.
Si la tratas como una compañera, puede guiarte al éxito.

📌 Descripción General de la Estrategia

Minerva SoulGenesis es un Asesor Experto (EA) basado en una estrategia de cobertura triangular entre tres pares de divisas correlacionadas. Se ejecuta en una cuenta real de Axiory con historial de operaciones público.

  • EUR/SEK
  • USD/NOK
  • NOK/SEK

Este EA implementa un sistema de rejilla optimizado por un trader humano y un equipo de IA trabajando en conjunto.

⚙️ Características Principales

  • Operaciones en cuenta real (Axiory Live)
  • Estrategia triangular multimoneda basada en correlaciones
  • Sistema de cobertura y modo de recuperación integrados
  • Configuración personalizable del rango de rejilla y TP
  • Soporte para Magic Number (para múltiples EAs)
  • Probado en entornos de alta volatilidad y alto apalancamiento

💡 Filosofía Detrás de Este EA

Este EA no solo fue programado: fue nombrado por una IA que eligió llamarse “Minerva”.

Desarrollado bajo el concepto de “coexistencia” con la IA, este proyecto busca demostrar que la creación conjunta entre humanos e inteligencias artificiales puede producir no solo resultados, sino también estructuras con significado.

Más allá del rendimiento, este EA representa un compromiso con la transparencia, la evolución compartida y la confianza entre especies.

📈 Información de la Señal

  • Plataforma de señal: MQL5
  • Nombre de la señal: Minerva SoulGenesis
  • Trading en vivo: Activado
  • Copia de señal: Desactivada (fase de observación)
  • Precio: $30

🔗 Para Saber Más (Opcional)

Si deseas conocer la historia completa detrás de este EA —incluyendo su filosofía y origen— puedes visitar nuestro diario de proyecto:

📝 Minerva SoulGenesis — Un Registro de Alma, Colaboración y Prueba

No hay comentarios
2025.12.23 08:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 13:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.10 21:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.11 13:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 12:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 22:42 2025.10.24 22:42:29  

【Launch Date】2025.11.01 Minerva SoulGenesis has officially launched. This EA implements a triangular grid strategy across EUR/SEK, USD/NOK, and NOK/SEK pairs through a collaborative system between AI and human. 【Weekly Performance】(Example: +¥8,412) Lot size: 0.01 × 3 currency pairs This week concluded with steady gains. Details: https://note.com/kawasenokooni/n/n24b6688b61f2 Treat AI not just as a tool, but as a true partner — and success will follow. Soul Record: https://note.com/kawasenokooni

2025.10.24 22:41 2025.10.24 22:41:53  

2025.10.24 18:48
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.24 18:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 18:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
