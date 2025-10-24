- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
798
盈利交易:
601 (75.31%)
亏损交易:
197 (24.69%)
最好交易:
11.05 USD
最差交易:
-13.81 USD
毛利:
805.95 USD (77 293 pips)
毛利亏损:
-600.92 USD (59 544 pips)
最大连续赢利:
79 (80.81 USD)
最大连续盈利:
89.86 USD (52)
夏普比率:
0.09
交易活动:
1.87%
最大入金加载:
9.54%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
107
平均持有时间:
6 小时
采收率:
0.77
长期交易:
416 (52.13%)
短期交易:
382 (47.87%)
利润因子:
1.34
预期回报:
0.26 USD
平均利润:
1.34 USD
平均损失:
-3.05 USD
最大连续失误:
19 (-233.62 USD)
最大连续亏损:
-233.62 USD (19)
每月增长:
8.65%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
143.31 USD
最大值:
267.14 USD (10.50%)
相对跌幅:
结余:
10.50% (267.14 USD)
净值:
4.17% (104.62 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|Gold
|650
|GBPUSD
|40
|USDCHF
|29
|AUDUSD
|24
|USDCAD
|24
|EURUSD
|16
|NZDUSD
|15
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|Gold
|244
|GBPUSD
|14
|USDCHF
|10
|AUDUSD
|-49
|USDCAD
|-12
|EURUSD
|-15
|NZDUSD
|14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|Gold
|22K
|GBPUSD
|1.4K
|USDCHF
|806
|AUDUSD
|-4.9K
|USDCAD
|-1.7K
|EURUSD
|-1.5K
|NZDUSD
|1.3K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +11.05 USD
最差交易: -14 USD
最大连续赢利: 52
最大连续失误: 19
最大连续盈利: +80.81 USD
最大连续亏损: -233.62 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 24
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 3
|
MYFX-US07-Live
|0.00 × 21
|
MPlusGlobal-LiveUK
|0.00 × 13
|
FXDD-MT4 Live Server 3
|0.00 × 20
|
XIGLimited-Live
|0.00 × 38
|
GKFX-Demo-2
|0.00 × 1
|
ECM-Live
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 13
|0.00 × 18
|
InfinoxCapital-Live04
|0.00 × 3
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 2
|
LirunexLimited-Live
|0.00 × 24
|
FixiMarkets-Live
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 12
|
JoshuaDevelopment4-Trader
|0.00 × 1
|
AudentiaCapital-Live
|0.00 × 6
|
EuropeFX1-Live
|0.00 × 98
|
EuropeFXAU-Live3
|0.00 × 4
|
ExnessUK-Real10
|0.00 × 1
|
Z.comTradeUKLtd-Live-UK
|0.00 × 46
|
FTMBrokersLLC-Real
|0.00 × 60
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 12
|
MocazFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FSMSmart-Primary
|0.00 × 9
|
Swissinv24-Main
|0.00 × 2
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
8%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
10
100%
798
75%
2%
1.34
0.26
USD
USD
10%
1:500