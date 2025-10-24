- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
798
Negociações com lucro:
601 (75.31%)
Negociações com perda:
197 (24.69%)
Melhor negociação:
11.05 USD
Pior negociação:
-13.81 USD
Lucro bruto:
805.95 USD (77 293 pips)
Perda bruta:
-600.92 USD (59 544 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
79 (80.81 USD)
Máximo lucro consecutivo:
89.86 USD (52)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
1.87%
Depósito máximo carregado:
9.54%
Último negócio:
16 horas atrás
Negociações por semana:
107
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
0.77
Negociações longas:
416 (52.13%)
Negociações curtas:
382 (47.87%)
Fator de lucro:
1.34
Valor esperado:
0.26 USD
Lucro médio:
1.34 USD
Perda média:
-3.05 USD
Máximo de perdas consecutivas:
19 (-233.62 USD)
Máxima perda consecutiva:
-233.62 USD (19)
Crescimento mensal:
8.65%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
143.31 USD
Máximo:
267.14 USD (10.50%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.50% (267.14 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.17% (104.62 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|Gold
|650
|GBPUSD
|40
|USDCHF
|29
|AUDUSD
|24
|USDCAD
|24
|EURUSD
|16
|NZDUSD
|15
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|Gold
|244
|GBPUSD
|14
|USDCHF
|10
|AUDUSD
|-49
|USDCAD
|-12
|EURUSD
|-15
|NZDUSD
|14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|Gold
|22K
|GBPUSD
|1.4K
|USDCHF
|806
|AUDUSD
|-4.9K
|USDCAD
|-1.7K
|EURUSD
|-1.5K
|NZDUSD
|1.3K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +11.05 USD
Pior negociação: -14 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 52
Máximo de perdas consecutivas: 19
Máximo lucro consecutivo: +80.81 USD
Máxima perda consecutiva: -233.62 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Weltrade-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 24
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 3
|
MYFX-US07-Live
|0.00 × 21
|
MPlusGlobal-LiveUK
|0.00 × 13
|
FXDD-MT4 Live Server 3
|0.00 × 20
|
XIGLimited-Live
|0.00 × 38
|
GKFX-Demo-2
|0.00 × 1
|
ECM-Live
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 13
|0.00 × 18
|
InfinoxCapital-Live04
|0.00 × 3
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 2
|
LirunexLimited-Live
|0.00 × 24
|
FixiMarkets-Live
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 12
|
JoshuaDevelopment4-Trader
|0.00 × 1
|
AudentiaCapital-Live
|0.00 × 6
|
EuropeFX1-Live
|0.00 × 98
|
EuropeFXAU-Live3
|0.00 × 4
|
ExnessUK-Real10
|0.00 × 1
|
Z.comTradeUKLtd-Live-UK
|0.00 × 46
|
FTMBrokersLLC-Real
|0.00 × 60
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 12
|
MocazFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FSMSmart-Primary
|0.00 × 9
|
Swissinv24-Main
|0.00 × 2
