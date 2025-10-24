SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Semi Auto v2
Jimi Jim

Semi Auto v2

Jimi Jim
0 comentários
Confiabilidade
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 8%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
798
Negociações com lucro:
601 (75.31%)
Negociações com perda:
197 (24.69%)
Melhor negociação:
11.05 USD
Pior negociação:
-13.81 USD
Lucro bruto:
805.95 USD (77 293 pips)
Perda bruta:
-600.92 USD (59 544 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
79 (80.81 USD)
Máximo lucro consecutivo:
89.86 USD (52)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
1.87%
Depósito máximo carregado:
9.54%
Último negócio:
16 horas atrás
Negociações por semana:
107
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
0.77
Negociações longas:
416 (52.13%)
Negociações curtas:
382 (47.87%)
Fator de lucro:
1.34
Valor esperado:
0.26 USD
Lucro médio:
1.34 USD
Perda média:
-3.05 USD
Máximo de perdas consecutivas:
19 (-233.62 USD)
Máxima perda consecutiva:
-233.62 USD (19)
Crescimento mensal:
8.65%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
143.31 USD
Máximo:
267.14 USD (10.50%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.50% (267.14 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.17% (104.62 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
Gold 650
GBPUSD 40
USDCHF 29
AUDUSD 24
USDCAD 24
EURUSD 16
NZDUSD 15
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
Gold 244
GBPUSD 14
USDCHF 10
AUDUSD -49
USDCAD -12
EURUSD -15
NZDUSD 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
Gold 22K
GBPUSD 1.4K
USDCHF 806
AUDUSD -4.9K
USDCAD -1.7K
EURUSD -1.5K
NZDUSD 1.3K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +11.05 USD
Pior negociação: -14 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 52
Máximo de perdas consecutivas: 19
Máximo lucro consecutivo: +80.81 USD
Máxima perda consecutiva: -233.62 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Weltrade-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Just2Trade-Real3
0.00 × 24
TegasFX-Live-UK
0.00 × 3
MYFX-US07-Live
0.00 × 21
MPlusGlobal-LiveUK
0.00 × 13
FXDD-MT4 Live Server 3
0.00 × 20
XIGLimited-Live
0.00 × 38
GKFX-Demo-2
0.00 × 1
ECM-Live
0.00 × 1
XM.COM-Real 13
0.00 × 18
InfinoxCapital-Live04
0.00 × 3
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 2
LirunexLimited-Live
0.00 × 24
FixiMarkets-Live
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 12
JoshuaDevelopment4-Trader
0.00 × 1
AudentiaCapital-Live
0.00 × 6
EuropeFX1-Live
0.00 × 98
EuropeFXAU-Live3
0.00 × 4
ExnessUK-Real10
0.00 × 1
Z.comTradeUKLtd-Live-UK
0.00 × 46
FTMBrokersLLC-Real
0.00 × 60
OctaFX-Real6
0.00 × 12
MocazFinancial-Live
0.00 × 4
FSMSmart-Primary
0.00 × 9
Swissinv24-Main
0.00 × 2
1014 mais ...
Sem comentários
2025.12.22 00:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 13:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.30 23:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 02:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 15:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 08:12
Share of trading days is too low
2025.10.24 08:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.24 05:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 05:01
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 05:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.24 05:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 05:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
