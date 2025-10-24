СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Semi Auto v2
Jimi Jim

Semi Auto v2

Jimi Jim
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 8%
Weltrade-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
798
Прибыльных трейдов:
601 (75.31%)
Убыточных трейдов:
197 (24.69%)
Лучший трейд:
11.05 USD
Худший трейд:
-13.81 USD
Общая прибыль:
805.95 USD (77 293 pips)
Общий убыток:
-600.92 USD (59 544 pips)
Макс. серия выигрышей:
79 (80.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
89.86 USD (52)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
1.87%
Макс. загрузка депозита:
9.54%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
107
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
0.77
Длинных трейдов:
416 (52.13%)
Коротких трейдов:
382 (47.87%)
Профит фактор:
1.34
Мат. ожидание:
0.26 USD
Средняя прибыль:
1.34 USD
Средний убыток:
-3.05 USD
Макс. серия проигрышей:
19 (-233.62 USD)
Макс. убыток в серии:
-233.62 USD (19)
Прирост в месяц:
8.65%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
143.31 USD
Максимальная:
267.14 USD (10.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.50% (267.14 USD)
По эквити:
4.17% (104.62 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
Gold 650
GBPUSD 40
USDCHF 29
AUDUSD 24
USDCAD 24
EURUSD 16
NZDUSD 15
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
Gold 244
GBPUSD 14
USDCHF 10
AUDUSD -49
USDCAD -12
EURUSD -15
NZDUSD 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
Gold 22K
GBPUSD 1.4K
USDCHF 806
AUDUSD -4.9K
USDCAD -1.7K
EURUSD -1.5K
NZDUSD 1.3K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +11.05 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 52
Макс. серия проигрышей: 19
Макс. прибыль в серии: +80.81 USD
Макс. убыток в серии: -233.62 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Just2Trade-Real3
0.00 × 24
TegasFX-Live-UK
0.00 × 3
MYFX-US07-Live
0.00 × 21
MPlusGlobal-LiveUK
0.00 × 13
FXDD-MT4 Live Server 3
0.00 × 20
XIGLimited-Live
0.00 × 38
GKFX-Demo-2
0.00 × 1
ECM-Live
0.00 × 1
XM.COM-Real 13
0.00 × 18
InfinoxCapital-Live04
0.00 × 3
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 2
LirunexLimited-Live
0.00 × 24
FixiMarkets-Live
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 12
JoshuaDevelopment4-Trader
0.00 × 1
AudentiaCapital-Live
0.00 × 6
EuropeFX1-Live
0.00 × 98
EuropeFXAU-Live3
0.00 × 4
ExnessUK-Real10
0.00 × 1
Z.comTradeUKLtd-Live-UK
0.00 × 46
FTMBrokersLLC-Real
0.00 × 60
OctaFX-Real6
0.00 × 12
MocazFinancial-Live
0.00 × 4
FSMSmart-Primary
0.00 × 9
Swissinv24-Main
0.00 × 2
еще 1014...
Нет отзывов
2025.12.22 00:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 13:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.30 23:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 02:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 15:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 08:12
Share of trading days is too low
2025.10.24 08:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.24 05:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 05:01
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 05:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.24 05:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 05:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.