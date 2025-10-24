- Прирост
Всего трейдов:
798
Прибыльных трейдов:
601 (75.31%)
Убыточных трейдов:
197 (24.69%)
Лучший трейд:
11.05 USD
Худший трейд:
-13.81 USD
Общая прибыль:
805.95 USD (77 293 pips)
Общий убыток:
-600.92 USD (59 544 pips)
Макс. серия выигрышей:
79 (80.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
89.86 USD (52)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
1.87%
Макс. загрузка депозита:
9.54%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
107
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
0.77
Длинных трейдов:
416 (52.13%)
Коротких трейдов:
382 (47.87%)
Профит фактор:
1.34
Мат. ожидание:
0.26 USD
Средняя прибыль:
1.34 USD
Средний убыток:
-3.05 USD
Макс. серия проигрышей:
19 (-233.62 USD)
Макс. убыток в серии:
-233.62 USD (19)
Прирост в месяц:
8.65%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
143.31 USD
Максимальная:
267.14 USD (10.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.50% (267.14 USD)
По эквити:
4.17% (104.62 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|Gold
|650
|GBPUSD
|40
|USDCHF
|29
|AUDUSD
|24
|USDCAD
|24
|EURUSD
|16
|NZDUSD
|15
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|Gold
|244
|GBPUSD
|14
|USDCHF
|10
|AUDUSD
|-49
|USDCAD
|-12
|EURUSD
|-15
|NZDUSD
|14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|Gold
|22K
|GBPUSD
|1.4K
|USDCHF
|806
|AUDUSD
|-4.9K
|USDCAD
|-1.7K
|EURUSD
|-1.5K
|NZDUSD
|1.3K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
Лучший трейд: +11.05 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 52
Макс. серия проигрышей: 19
Макс. прибыль в серии: +80.81 USD
Макс. убыток в серии: -233.62 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 24
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 3
|
MYFX-US07-Live
|0.00 × 21
|
MPlusGlobal-LiveUK
|0.00 × 13
|
FXDD-MT4 Live Server 3
|0.00 × 20
|
XIGLimited-Live
|0.00 × 38
|
GKFX-Demo-2
|0.00 × 1
|
ECM-Live
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 13
|0.00 × 18
|
InfinoxCapital-Live04
|0.00 × 3
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 2
|
LirunexLimited-Live
|0.00 × 24
|
FixiMarkets-Live
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 12
|
JoshuaDevelopment4-Trader
|0.00 × 1
|
AudentiaCapital-Live
|0.00 × 6
|
EuropeFX1-Live
|0.00 × 98
|
EuropeFXAU-Live3
|0.00 × 4
|
ExnessUK-Real10
|0.00 × 1
|
Z.comTradeUKLtd-Live-UK
|0.00 × 46
|
FTMBrokersLLC-Real
|0.00 × 60
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 12
|
MocazFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FSMSmart-Primary
|0.00 × 9
|
Swissinv24-Main
|0.00 × 2
Нет отзывов
50 USD в месяц
8%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
10
100%
798
75%
2%
1.34
0.26
USD
USD
10%
1:500