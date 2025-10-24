- 자본
- 축소
트레이드:
803
이익 거래:
605 (75.34%)
손실 거래:
198 (24.66%)
최고의 거래:
11.05 USD
최악의 거래:
-13.81 USD
총 수익:
815.19 USD (78 214 pips)
총 손실:
-602.17 USD (59 669 pips)
연속 최대 이익:
79 (80.81 USD)
연속 최대 이익:
89.86 USD (52)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
0.57%
최대 입금량:
9.54%
최근 거래:
8 일 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
0.80
롱(주식매수):
421 (52.43%)
숏(주식차입매도):
382 (47.57%)
수익 요인:
1.35
기대수익:
0.27 USD
평균 이익:
1.35 USD
평균 손실:
-3.04 USD
연속 최대 손실:
19 (-233.62 USD)
연속 최대 손실:
-233.62 USD (19)
월별 성장률:
7.86%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
143.31 USD
최대한의:
267.14 USD (10.50%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.50% (267.14 USD)
자본금별:
4.17% (104.62 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|Gold
|655
|GBPUSD
|40
|USDCHF
|29
|AUDUSD
|24
|USDCAD
|24
|EURUSD
|16
|NZDUSD
|15
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|Gold
|252
|GBPUSD
|14
|USDCHF
|10
|AUDUSD
|-49
|USDCAD
|-12
|EURUSD
|-15
|NZDUSD
|14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|Gold
|23K
|GBPUSD
|1.4K
|USDCHF
|806
|AUDUSD
|-4.9K
|USDCAD
|-1.7K
|EURUSD
|-1.5K
|NZDUSD
|1.3K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +11.05 USD
최악의 거래: -14 USD
연속 최대 이익: 52
연속 최대 손실: 19
연속 최대 이익: +80.81 USD
연속 최대 손실: -233.62 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Weltrade-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 24
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 3
|
MYFX-US07-Live
|0.00 × 21
|
MPlusGlobal-LiveUK
|0.00 × 13
|
FXDD-MT4 Live Server 3
|0.00 × 20
|
XIGLimited-Live
|0.00 × 38
|
GKFX-Demo-2
|0.00 × 1
|
ECM-Live
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 13
|0.00 × 18
|
InfinoxCapital-Live04
|0.00 × 3
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 2
|
LirunexLimited-Live
|0.00 × 24
|
FixiMarkets-Live
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 12
|
JoshuaDevelopment4-Trader
|0.00 × 1
|
AudentiaCapital-Live
|0.00 × 6
|
EuropeFX1-Live
|0.00 × 98
|
EuropeFXAU-Live3
|0.00 × 4
|
ExnessUK-Real10
|0.00 × 1
|
Z.comTradeUKLtd-Live-UK
|0.00 × 46
|
FTMBrokersLLC-Real
|0.00 × 60
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 12
|
MocazFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FSMSmart-Primary
|0.00 × 9
|
Swissinv24-Main
|0.00 × 2
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
9%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
10
100%
803
75%
1%
1.35
0.27
USD
USD
10%
1:500