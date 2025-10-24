- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
799
利益トレード:
602 (75.34%)
損失トレード:
197 (24.66%)
ベストトレード:
11.05 USD
最悪のトレード:
-13.81 USD
総利益:
808.45 USD (77 543 pips)
総損失:
-600.92 USD (59 544 pips)
最大連続の勝ち:
79 (80.81 USD)
最大連続利益:
89.86 USD (52)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
1.87%
最大入金額:
9.54%
最近のトレード:
2 分前
1週間当たりの取引:
56
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
0.78
長いトレード:
417 (52.19%)
短いトレード:
382 (47.81%)
プロフィットファクター:
1.35
期待されたペイオフ:
0.26 USD
平均利益:
1.34 USD
平均損失:
-3.05 USD
最大連続の負け:
19 (-233.62 USD)
最大連続損失:
-233.62 USD (19)
月間成長:
8.75%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
143.31 USD
最大の:
267.14 USD (10.50%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.50% (267.14 USD)
エクイティによる:
4.17% (104.62 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|Gold
|651
|GBPUSD
|40
|USDCHF
|29
|AUDUSD
|24
|USDCAD
|24
|EURUSD
|16
|NZDUSD
|15
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|Gold
|247
|GBPUSD
|14
|USDCHF
|10
|AUDUSD
|-49
|USDCAD
|-12
|EURUSD
|-15
|NZDUSD
|14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|Gold
|23K
|GBPUSD
|1.4K
|USDCHF
|806
|AUDUSD
|-4.9K
|USDCAD
|-1.7K
|EURUSD
|-1.5K
|NZDUSD
|1.3K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +11.05 USD
最悪のトレード: -14 USD
最大連続の勝ち: 52
最大連続の負け: 19
最大連続利益: +80.81 USD
最大連続損失: -233.62 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Weltrade-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 24
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 3
|
MYFX-US07-Live
|0.00 × 21
|
MPlusGlobal-LiveUK
|0.00 × 13
|
FXDD-MT4 Live Server 3
|0.00 × 20
|
XIGLimited-Live
|0.00 × 38
|
GKFX-Demo-2
|0.00 × 1
|
ECM-Live
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 13
|0.00 × 18
|
InfinoxCapital-Live04
|0.00 × 3
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 2
|
LirunexLimited-Live
|0.00 × 24
|
FixiMarkets-Live
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 12
|
JoshuaDevelopment4-Trader
|0.00 × 1
|
AudentiaCapital-Live
|0.00 × 6
|
EuropeFX1-Live
|0.00 × 98
|
EuropeFXAU-Live3
|0.00 × 4
|
ExnessUK-Real10
|0.00 × 1
|
Z.comTradeUKLtd-Live-UK
|0.00 × 46
|
FTMBrokersLLC-Real
|0.00 × 60
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 12
|
MocazFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FSMSmart-Primary
|0.00 × 9
|
Swissinv24-Main
|0.00 × 2
1014 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
9%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
10
100%
799
75%
2%
1.34
0.26
USD
USD
10%
1:500