- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
798
Transacciones Rentables:
601 (75.31%)
Transacciones Irrentables:
197 (24.69%)
Mejor transacción:
11.05 USD
Peor transacción:
-13.81 USD
Beneficio Bruto:
805.95 USD (77 293 pips)
Pérdidas Brutas:
-600.92 USD (59 544 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
79 (80.81 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
89.86 USD (52)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
1.87%
Carga máxima del depósito:
9.54%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
107
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
0.77
Transacciones Largas:
416 (52.13%)
Transacciones Cortas:
382 (47.87%)
Factor de Beneficio:
1.34
Beneficio Esperado:
0.26 USD
Beneficio medio:
1.34 USD
Pérdidas medias:
-3.05 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
19 (-233.62 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-233.62 USD (19)
Crecimiento al mes:
8.65%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
143.31 USD
Máxima:
267.14 USD (10.50%)
Reducción relativa:
De balance:
10.50% (267.14 USD)
De fondos:
4.17% (104.62 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|Gold
|650
|GBPUSD
|40
|USDCHF
|29
|AUDUSD
|24
|USDCAD
|24
|EURUSD
|16
|NZDUSD
|15
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|Gold
|244
|GBPUSD
|14
|USDCHF
|10
|AUDUSD
|-49
|USDCAD
|-12
|EURUSD
|-15
|NZDUSD
|14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|Gold
|22K
|GBPUSD
|1.4K
|USDCHF
|806
|AUDUSD
|-4.9K
|USDCAD
|-1.7K
|EURUSD
|-1.5K
|NZDUSD
|1.3K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +11.05 USD
Peor transacción: -14 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 52
Máximo de pérdidas consecutivas: 19
Beneficio máximo consecutivo: +80.81 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -233.62 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Weltrade-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 24
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 3
|
MYFX-US07-Live
|0.00 × 21
|
MPlusGlobal-LiveUK
|0.00 × 13
|
FXDD-MT4 Live Server 3
|0.00 × 20
|
XIGLimited-Live
|0.00 × 38
|
GKFX-Demo-2
|0.00 × 1
|
ECM-Live
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 13
|0.00 × 18
|
InfinoxCapital-Live04
|0.00 × 3
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 2
|
LirunexLimited-Live
|0.00 × 24
|
FixiMarkets-Live
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 12
|
JoshuaDevelopment4-Trader
|0.00 × 1
|
AudentiaCapital-Live
|0.00 × 6
|
EuropeFX1-Live
|0.00 × 98
|
EuropeFXAU-Live3
|0.00 × 4
|
ExnessUK-Real10
|0.00 × 1
|
Z.comTradeUKLtd-Live-UK
|0.00 × 46
|
FTMBrokersLLC-Real
|0.00 × 60
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 12
|
MocazFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FSMSmart-Primary
|0.00 × 9
|
Swissinv24-Main
|0.00 × 2
otros 1014...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
50 USD al mes
8%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
10
100%
798
75%
2%
1.34
0.26
USD
USD
10%
1:500