SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Semi Auto v2
Jimi Jim

Semi Auto v2

Jimi Jim
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
10 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 9%
Weltrade-Live
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
800
Gewinntrades:
603 (75.37%)
Verlusttrades:
197 (24.63%)
Bester Trade:
11.05 USD
Schlechtester Trade:
-13.81 USD
Bruttoprofit:
809.44 USD (77 641 pips)
Bruttoverlust:
-600.92 USD (59 544 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
79 (80.81 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
89.86 USD (52)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
1.87%
Max deposit load:
9.54%
Letzter Trade:
4 Minuten
Trades pro Woche:
55
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
0.78
Long-Positionen:
418 (52.25%)
Short-Positionen:
382 (47.75%)
Profit-Faktor:
1.35
Mathematische Gewinnerwartung:
0.26 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.34 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.05 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
19 (-233.62 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-233.62 USD (19)
Wachstum pro Monat :
8.79%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
143.31 USD
Maximaler:
267.14 USD (10.50%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.50% (267.14 USD)
Kapital:
4.17% (104.62 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
Gold 652
GBPUSD 40
USDCHF 29
AUDUSD 24
USDCAD 24
EURUSD 16
NZDUSD 15
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
Gold 248
GBPUSD 14
USDCHF 10
AUDUSD -49
USDCAD -12
EURUSD -15
NZDUSD 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
Gold 23K
GBPUSD 1.4K
USDCHF 806
AUDUSD -4.9K
USDCAD -1.7K
EURUSD -1.5K
NZDUSD 1.3K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +11.05 USD
Schlechtester Trade: -14 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 52
Max. aufeinandergehende Verluste: 19
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +80.81 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -233.62 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Weltrade-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Just2Trade-Real3
0.00 × 24
TegasFX-Live-UK
0.00 × 3
MYFX-US07-Live
0.00 × 21
MPlusGlobal-LiveUK
0.00 × 13
FXDD-MT4 Live Server 3
0.00 × 20
XIGLimited-Live
0.00 × 38
GKFX-Demo-2
0.00 × 1
ECM-Live
0.00 × 1
XM.COM-Real 13
0.00 × 18
InfinoxCapital-Live04
0.00 × 3
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 2
LirunexLimited-Live
0.00 × 24
FixiMarkets-Live
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 12
JoshuaDevelopment4-Trader
0.00 × 1
AudentiaCapital-Live
0.00 × 6
EuropeFX1-Live
0.00 × 98
EuropeFXAU-Live3
0.00 × 4
ExnessUK-Real10
0.00 × 1
Z.comTradeUKLtd-Live-UK
0.00 × 46
FTMBrokersLLC-Real
0.00 × 60
OctaFX-Real6
0.00 × 12
MocazFinancial-Live
0.00 × 4
FSMSmart-Primary
0.00 × 9
Swissinv24-Main
0.00 × 2
noch 1014 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.30 03:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 00:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 13:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.30 23:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 02:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 15:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 08:12
Share of trading days is too low
2025.10.24 08:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.24 05:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 05:01
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 05:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.24 05:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 05:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Semi Auto v2
50 USD pro Monat
9%
0
0
USD
2.6K
USD
10
100%
800
75%
2%
1.34
0.26
USD
10%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.