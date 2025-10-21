- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
165
盈利交易:
136 (82.42%)
亏损交易:
29 (17.58%)
最好交易:
753.31 USD
最差交易:
-1 182.60 USD
毛利:
4 861.46 USD (160 882 pips)
毛利亏损:
-4 964.42 USD (89 617 pips)
最大连续赢利:
35 (2 191.30 USD)
最大连续盈利:
2 191.30 USD (35)
夏普比率:
0.01
交易活动:
66.17%
最大入金加载:
41.31%
最近交易:
28 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
3 天
采收率:
-0.03
长期交易:
125 (75.76%)
短期交易:
40 (24.24%)
利润因子:
0.98
预期回报:
-0.62 USD
平均利润:
35.75 USD
平均损失:
-171.19 USD
最大连续失误:
6 (-574.19 USD)
最大连续亏损:
-2 938.70 USD (3)
每月增长:
2.36%
算法交易:
74%
结余跌幅:
绝对:
1 932.20 USD
最大值:
2 999.53 USD (35.01%)
相对跌幅:
结余:
35.01% (2 999.53 USD)
净值:
36.19% (2 991.96 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|101
|USDJPY
|11
|EURJPY
|11
|EURUSD
|8
|AUDUSD
|8
|USDCHF
|8
|EURGBP
|6
|USDCAD
|6
|GBPUSD
|5
|GBPJPY
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-1.5K
|USDJPY
|324
|EURJPY
|0
|EURUSD
|170
|AUDUSD
|265
|USDCHF
|156
|EURGBP
|282
|USDCAD
|10
|GBPUSD
|190
|GBPJPY
|0
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|68K
|USDJPY
|-2
|EURJPY
|3
|EURUSD
|647
|AUDUSD
|699
|USDCHF
|-91
|EURGBP
|435
|USDCAD
|542
|GBPUSD
|702
|GBPJPY
|-6
- 入金加载
- 提取
最好交易: +753.31 USD
最差交易: -1 183 USD
最大连续赢利: 35
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +2 191.30 USD
最大连续亏损: -574.19 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 SalmaMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
