Trade:
34
Profit Trade:
31 (91.17%)
Loss Trade:
3 (8.82%)
Best Trade:
51.81 USD
Worst Trade:
-46.41 USD
Profitto lordo:
492.29 USD (49 216 pips)
Perdita lorda:
-83.93 USD (8 391 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (240.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
240.84 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.64
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.91%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
7.85
Long Trade:
31 (91.18%)
Short Trade:
3 (8.82%)
Fattore di profitto:
5.87
Profitto previsto:
12.01 USD
Profitto medio:
15.88 USD
Perdita media:
-27.98 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-52.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-52.02 USD (2)
Crescita mensile:
5.44%
Algo trading:
32%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
52.02 USD (0.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
6.65% (525.97 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|408
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|41K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Best Trade: +51.81 USD
Worst Trade: -46 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +240.84 USD
Massima perdita consecutiva: -52.02 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
CapitalPointTrading-Live29
|2.14 × 7
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|4.00 × 34
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|6.25 × 4
|
FBS-Real-10
|7.17 × 12
|
Exness-Real18
|8.76 × 59
Growing By Doing
