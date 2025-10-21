SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Printing Gold
Abdussuhud

Printing Gold

Abdussuhud
0 comentarios
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -1%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
165
Transacciones Rentables:
136 (82.42%)
Transacciones Irrentables:
29 (17.58%)
Mejor transacción:
753.31 USD
Peor transacción:
-1 182.60 USD
Beneficio Bruto:
4 861.46 USD (160 882 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 964.42 USD (89 617 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
35 (2 191.30 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 191.30 USD (35)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
66.17%
Carga máxima del depósito:
41.31%
Último trade:
29 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
-0.03
Transacciones Largas:
125 (75.76%)
Transacciones Cortas:
40 (24.24%)
Factor de Beneficio:
0.98
Beneficio Esperado:
-0.62 USD
Beneficio medio:
35.75 USD
Pérdidas medias:
-171.19 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-574.19 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 938.70 USD (3)
Crecimiento al mes:
2.36%
Trading algorítmico:
74%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 932.20 USD
Máxima:
2 999.53 USD (35.01%)
Reducción relativa:
De balance:
35.01% (2 999.53 USD)
De fondos:
36.19% (2 991.96 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 101
USDJPY 11
EURJPY 11
EURUSD 8
AUDUSD 8
USDCHF 8
EURGBP 6
USDCAD 6
GBPUSD 5
GBPJPY 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -1.5K
USDJPY 324
EURJPY 0
EURUSD 170
AUDUSD 265
USDCHF 156
EURGBP 282
USDCAD 10
GBPUSD 190
GBPJPY 0
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 68K
USDJPY -2
EURJPY 3
EURUSD 647
AUDUSD 699
USDCHF -91
EURGBP 435
USDCAD 542
GBPUSD 702
GBPJPY -6
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +753.31 USD
Peor transacción: -1 183 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 35
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +2 191.30 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -574.19 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "SalmaMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

AUSForex-Live
0.00 × 29
Exness-Real27
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Axi-US05-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 11
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 15
LCG-Live2
0.00 × 2
VantageFX-Live 1
0.00 × 1
AsiaNuggets-Live
0.00 × 48
Dukascopy-live-1
0.00 × 17
IFCMarketsLtd-Real
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 13
Exness-Real9
0.00 × 35
ICMarketsSC-Live03
0.10 × 21
Exness-Real17
0.11 × 9
STForex-Live
0.14 × 22
ICMarketsSC-Live04
0.18 × 89
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
ICMarketsSC-Live33
0.41 × 22
Exness-Real
0.47 × 129
Alpari-Pro.ECN
0.71 × 48
otros 20...
Growing By Doing
No hay comentarios
2025.12.25 10:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.12 14:32
No swaps are charged
2025.12.12 14:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.09 15:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 08:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 19:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.05 13:42
No swaps are charged
2025.12.05 13:42
No swaps are charged
2025.12.05 13:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 12:42
No swaps are charged on the signal account
2025.12.04 07:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.20 13:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 11:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 08:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 05:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.