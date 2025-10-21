- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
165
Negociações com lucro:
136 (82.42%)
Negociações com perda:
29 (17.58%)
Melhor negociação:
753.31 USD
Pior negociação:
-1 182.60 USD
Lucro bruto:
4 861.46 USD (160 882 pips)
Perda bruta:
-4 964.42 USD (89 617 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
35 (2 191.30 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 191.30 USD (35)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
66.17%
Depósito máximo carregado:
41.31%
Último negócio:
30 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
-0.03
Negociações longas:
125 (75.76%)
Negociações curtas:
40 (24.24%)
Fator de lucro:
0.98
Valor esperado:
-0.62 USD
Lucro médio:
35.75 USD
Perda média:
-171.19 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-574.19 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 938.70 USD (3)
Crescimento mensal:
2.36%
Algotrading:
74%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 932.20 USD
Máximo:
2 999.53 USD (35.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
35.01% (2 999.53 USD)
Pelo Capital Líquido:
36.19% (2 991.96 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|101
|USDJPY
|11
|EURJPY
|11
|EURUSD
|8
|AUDUSD
|8
|USDCHF
|8
|EURGBP
|6
|USDCAD
|6
|GBPUSD
|5
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-1.5K
|USDJPY
|324
|EURJPY
|0
|EURUSD
|170
|AUDUSD
|265
|USDCHF
|156
|EURGBP
|282
|USDCAD
|10
|GBPUSD
|190
|GBPJPY
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|68K
|USDJPY
|-2
|EURJPY
|3
|EURUSD
|647
|AUDUSD
|699
|USDCHF
|-91
|EURGBP
|435
|USDCAD
|542
|GBPUSD
|702
|GBPJPY
|-6
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +753.31 USD
Pior negociação: -1 183 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 35
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +2 191.30 USD
Máxima perda consecutiva: -574.19 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SalmaMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
AUSForex-Live
|0.00 × 29
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 11
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 15
|
LCG-Live2
|0.00 × 2
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 1
|
AsiaNuggets-Live
|0.00 × 48
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 17
|
IFCMarketsLtd-Real
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 13
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
ICMarketsSC-Live03
|0.10 × 21
|
Exness-Real17
|0.11 × 9
|
STForex-Live
|0.14 × 22
|
ICMarketsSC-Live04
|0.18 × 89
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
ICMarketsSC-Live33
|0.41 × 22
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
Alpari-Pro.ECN
|0.71 × 48
Growing By Doing
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-1%
0
0
USD
USD
0
USD
USD
7
74%
165
82%
66%
0.97
-0.62
USD
USD
36%
1:200