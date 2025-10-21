SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Printing Gold
Abdussuhud

Printing Gold

Abdussuhud
0 comentários
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -1%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
165
Negociações com lucro:
136 (82.42%)
Negociações com perda:
29 (17.58%)
Melhor negociação:
753.31 USD
Pior negociação:
-1 182.60 USD
Lucro bruto:
4 861.46 USD (160 882 pips)
Perda bruta:
-4 964.42 USD (89 617 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
35 (2 191.30 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 191.30 USD (35)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
66.17%
Depósito máximo carregado:
41.31%
Último negócio:
30 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
-0.03
Negociações longas:
125 (75.76%)
Negociações curtas:
40 (24.24%)
Fator de lucro:
0.98
Valor esperado:
-0.62 USD
Lucro médio:
35.75 USD
Perda média:
-171.19 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-574.19 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 938.70 USD (3)
Crescimento mensal:
2.36%
Algotrading:
74%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 932.20 USD
Máximo:
2 999.53 USD (35.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
35.01% (2 999.53 USD)
Pelo Capital Líquido:
36.19% (2 991.96 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 101
USDJPY 11
EURJPY 11
EURUSD 8
AUDUSD 8
USDCHF 8
EURGBP 6
USDCAD 6
GBPUSD 5
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -1.5K
USDJPY 324
EURJPY 0
EURUSD 170
AUDUSD 265
USDCHF 156
EURGBP 282
USDCAD 10
GBPUSD 190
GBPJPY 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 68K
USDJPY -2
EURJPY 3
EURUSD 647
AUDUSD 699
USDCHF -91
EURGBP 435
USDCAD 542
GBPUSD 702
GBPJPY -6
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +753.31 USD
Pior negociação: -1 183 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 35
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +2 191.30 USD
Máxima perda consecutiva: -574.19 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SalmaMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

AUSForex-Live
0.00 × 29
Exness-Real27
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Axi-US05-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 11
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 15
LCG-Live2
0.00 × 2
VantageFX-Live 1
0.00 × 1
AsiaNuggets-Live
0.00 × 48
Dukascopy-live-1
0.00 × 17
IFCMarketsLtd-Real
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 13
Exness-Real9
0.00 × 35
ICMarketsSC-Live03
0.10 × 21
Exness-Real17
0.11 × 9
STForex-Live
0.14 × 22
ICMarketsSC-Live04
0.18 × 89
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
ICMarketsSC-Live33
0.41 × 22
Exness-Real
0.47 × 129
Alpari-Pro.ECN
0.71 × 48
Growing By Doing
Sem comentários
2025.12.25 10:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.12 14:32
No swaps are charged
2025.12.12 14:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.09 15:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 08:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 19:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.05 13:42
No swaps are charged
2025.12.05 13:42
No swaps are charged
2025.12.05 13:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 12:42
No swaps are charged on the signal account
2025.12.04 07:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.20 13:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 11:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 08:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 05:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Printing Gold
30 USD por mês
-1%
0
0
USD
0
USD
7
74%
165
82%
66%
0.97
-0.62
USD
36%
1:200
Copiar

