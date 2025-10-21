- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
31 (91.17%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (8.82%)
En iyi işlem:
51.81 USD
En kötü işlem:
-46.41 USD
Brüt kâr:
492.29 USD (49 216 pips)
Brüt zarar:
-83.93 USD (8 391 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (240.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
240.84 USD (13)
Sharpe oranı:
0.64
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.59%
En son işlem:
36 dakika önce
Hafta başına işlemler:
40
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
7.85
Alış işlemleri:
31 (91.18%)
Satış işlemleri:
3 (8.82%)
Kâr faktörü:
5.87
Beklenen getiri:
12.01 USD
Ortalama kâr:
15.88 USD
Ortalama zarar:
-27.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-52.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-52.02 USD (2)
Aylık büyüme:
5.44%
Algo alım-satım:
32%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
52.02 USD (0.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
9.45% (747.34 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|408
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|41K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +51.81 USD
En kötü işlem: -46 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +240.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -52.02 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SalmaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
CapitalPointTrading-Live29
|2.14 × 7
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|4.00 × 34
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|6.25 × 4
|
FBS-Real-10
|7.17 × 12
|
Exness-Real18
|8.76 × 59
Growing By Doing
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
7.9K
USD
USD
1
32%
34
91%
100%
5.86
12.01
USD
USD
9%
1:200