Abdussuhud

Printing Gold

Abdussuhud
0 Bewertungen
7 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -1%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
165
Gewinntrades:
136 (82.42%)
Verlusttrades:
29 (17.58%)
Bester Trade:
753.31 USD
Schlechtester Trade:
-1 182.60 USD
Bruttoprofit:
4 861.46 USD (160 882 pips)
Bruttoverlust:
-4 964.42 USD (89 617 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
35 (2 191.30 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 191.30 USD (35)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
66.17%
Max deposit load:
41.31%
Letzter Trade:
31 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
-0.03
Long-Positionen:
125 (75.76%)
Short-Positionen:
40 (24.24%)
Profit-Faktor:
0.98
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.62 USD
Durchschnittlicher Profit:
35.75 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-171.19 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-574.19 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 938.70 USD (3)
Wachstum pro Monat :
2.36%
Algo-Trading:
74%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 932.20 USD
Maximaler:
2 999.53 USD (35.01%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
35.01% (2 999.53 USD)
Kapital:
36.19% (2 991.96 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 101
USDJPY 11
EURJPY 11
EURUSD 8
AUDUSD 8
USDCHF 8
EURGBP 6
USDCAD 6
GBPUSD 5
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -1.5K
USDJPY 324
EURJPY 0
EURUSD 170
AUDUSD 265
USDCHF 156
EURGBP 282
USDCAD 10
GBPUSD 190
GBPJPY 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 68K
USDJPY -2
EURJPY 3
EURUSD 647
AUDUSD 699
USDCHF -91
EURGBP 435
USDCAD 542
GBPUSD 702
GBPJPY -6
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +753.31 USD
Schlechtester Trade: -1 183 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 35
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 191.30 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -574.19 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "SalmaMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

AUSForex-Live
0.00 × 29
IFCMarketsLtd-Real
0.00 × 1
Exness-Real27
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Axi-US05-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 11
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 13
Dukascopy-live-1
0.00 × 17
AsiaNuggets-Live
0.00 × 48
LCG-Live2
0.00 × 2
VantageFX-Live 1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.10 × 21
Exness-Real17
0.11 × 9
STForex-Live
0.14 × 22
ICMarketsSC-Live04
0.18 × 89
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
ICMarketsSC-Live33
0.41 × 22
Exness-Real
0.47 × 129
Alpari-Pro.ECN
0.71 × 48
Growing By Doing
Keine Bewertungen
2025.12.25 10:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.12 14:32
No swaps are charged
2025.12.12 14:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.09 15:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 08:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 19:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.05 13:42
No swaps are charged
2025.12.05 13:42
No swaps are charged
2025.12.05 13:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 12:42
No swaps are charged on the signal account
2025.12.04 07:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.20 13:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 11:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 08:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 05:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
