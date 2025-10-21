СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Printing Gold
Abdussuhud

Printing Gold

Abdussuhud
0 отзывов
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -1%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
165
Прибыльных трейдов:
136 (82.42%)
Убыточных трейдов:
29 (17.58%)
Лучший трейд:
753.31 USD
Худший трейд:
-1 182.60 USD
Общая прибыль:
4 861.46 USD (160 882 pips)
Общий убыток:
-4 964.42 USD (89 617 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (2 191.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 191.30 USD (35)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
66.17%
Макс. загрузка депозита:
41.31%
Последний трейд:
27 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.03
Длинных трейдов:
125 (75.76%)
Коротких трейдов:
40 (24.24%)
Профит фактор:
0.98
Мат. ожидание:
-0.62 USD
Средняя прибыль:
35.75 USD
Средний убыток:
-171.19 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-574.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 938.70 USD (3)
Прирост в месяц:
2.36%
Алготрейдинг:
74%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 932.20 USD
Максимальная:
2 999.53 USD (35.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.01% (2 999.53 USD)
По эквити:
36.19% (2 991.96 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 101
USDJPY 11
EURJPY 11
EURUSD 8
AUDUSD 8
USDCHF 8
EURGBP 6
USDCAD 6
GBPUSD 5
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -1.5K
USDJPY 324
EURJPY 0
EURUSD 170
AUDUSD 265
USDCHF 156
EURGBP 282
USDCAD 10
GBPUSD 190
GBPJPY 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 68K
USDJPY -2
EURJPY 3
EURUSD 647
AUDUSD 699
USDCHF -91
EURGBP 435
USDCAD 542
GBPUSD 702
GBPJPY -6
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +753.31 USD
Худший трейд: -1 183 USD
Макс. серия выигрышей: 35
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +2 191.30 USD
Макс. убыток в серии: -574.19 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SalmaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AUSForex-Live
0.00 × 29
Exness-Real27
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Axi-US05-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 11
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 15
LCG-Live2
0.00 × 2
VantageFX-Live 1
0.00 × 1
AsiaNuggets-Live
0.00 × 48
Dukascopy-live-1
0.00 × 17
IFCMarketsLtd-Real
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 13
Exness-Real9
0.00 × 35
ICMarketsSC-Live03
0.10 × 21
Exness-Real17
0.11 × 9
STForex-Live
0.14 × 22
ICMarketsSC-Live04
0.18 × 89
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
ICMarketsSC-Live33
0.41 × 22
Exness-Real
0.47 × 129
Alpari-Pro.ECN
0.71 × 48
еще 20...
Growing By Doing
Нет отзывов
2025.12.12 14:32
No swaps are charged
2025.12.12 14:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.09 15:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 08:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 19:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.05 13:42
No swaps are charged
2025.12.05 13:42
No swaps are charged
2025.12.05 13:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 12:42
No swaps are charged on the signal account
2025.12.04 07:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.20 13:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 11:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 08:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 05:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
