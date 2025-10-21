- Прирост
Всего трейдов:
165
Прибыльных трейдов:
136 (82.42%)
Убыточных трейдов:
29 (17.58%)
Лучший трейд:
753.31 USD
Худший трейд:
-1 182.60 USD
Общая прибыль:
4 861.46 USD (160 882 pips)
Общий убыток:
-4 964.42 USD (89 617 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (2 191.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 191.30 USD (35)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
66.17%
Макс. загрузка депозита:
41.31%
Последний трейд:
27 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.03
Длинных трейдов:
125 (75.76%)
Коротких трейдов:
40 (24.24%)
Профит фактор:
0.98
Мат. ожидание:
-0.62 USD
Средняя прибыль:
35.75 USD
Средний убыток:
-171.19 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-574.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 938.70 USD (3)
Прирост в месяц:
2.36%
Алготрейдинг:
74%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 932.20 USD
Максимальная:
2 999.53 USD (35.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.01% (2 999.53 USD)
По эквити:
36.19% (2 991.96 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|101
|USDJPY
|11
|EURJPY
|11
|EURUSD
|8
|AUDUSD
|8
|USDCHF
|8
|EURGBP
|6
|USDCAD
|6
|GBPUSD
|5
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-1.5K
|USDJPY
|324
|EURJPY
|0
|EURUSD
|170
|AUDUSD
|265
|USDCHF
|156
|EURGBP
|282
|USDCAD
|10
|GBPUSD
|190
|GBPJPY
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|68K
|USDJPY
|-2
|EURJPY
|3
|EURUSD
|647
|AUDUSD
|699
|USDCHF
|-91
|EURGBP
|435
|USDCAD
|542
|GBPUSD
|702
|GBPJPY
|-6
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +753.31 USD
Худший трейд: -1 183 USD
Макс. серия выигрышей: 35
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +2 191.30 USD
Макс. убыток в серии: -574.19 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SalmaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AUSForex-Live
|0.00 × 29
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 11
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 15
|
LCG-Live2
|0.00 × 2
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 1
|
AsiaNuggets-Live
|0.00 × 48
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 17
|
IFCMarketsLtd-Real
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 13
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
ICMarketsSC-Live03
|0.10 × 21
|
Exness-Real17
|0.11 × 9
|
STForex-Live
|0.14 × 22
|
ICMarketsSC-Live04
|0.18 × 89
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
ICMarketsSC-Live33
|0.41 × 22
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
Alpari-Pro.ECN
|0.71 × 48
