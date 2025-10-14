- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
199
盈利交易:
114 (57.28%)
亏损交易:
85 (42.71%)
最好交易:
175.10 USD
最差交易:
-201.60 USD
毛利:
5 135.15 USD (195 046 pips)
毛利亏损:
-5 767.56 USD (172 103 pips)
最大连续赢利:
6 (107.39 USD)
最大连续盈利:
544.04 USD (4)
夏普比率:
0.10
交易活动:
52.02%
最大入金加载:
1.58%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
4 小时
采收率:
-0.44
长期交易:
104 (52.26%)
短期交易:
95 (47.74%)
利润因子:
0.89
预期回报:
-3.18 USD
平均利润:
45.05 USD
平均损失:
-67.85 USD
最大连续失误:
6 (-141.49 USD)
最大连续亏损:
-502.75 USD (3)
每月增长:
-19.11%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1 090.45 USD
最大值:
1 444.78 USD (260.64%)
相对跌幅:
结余:
64.59% (255.24 USD)
净值:
12.34% (19.43 USD)
分配
- 入金加载
- 提取
最好交易: +175.10 USD
最差交易: -202 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +107.39 USD
最大连续亏损: -141.49 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DupoinFuturesID-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
