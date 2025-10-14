- 자본
- 축소
트레이드:
240
이익 거래:
142 (59.16%)
손실 거래:
98 (40.83%)
최고의 거래:
225.81 USD
최악의 거래:
-208.40 USD
총 수익:
7 981.14 USD (229 028 pips)
총 손실:
-8 159.29 USD (198 391 pips)
연속 최대 이익:
7 (452.47 USD)
연속 최대 이익:
953.91 USD (6)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
51.29%
최대 입금량:
1.58%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
18
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
-0.12
롱(주식매수):
122 (50.83%)
숏(주식차입매도):
118 (49.17%)
수익 요인:
0.98
기대수익:
-0.74 USD
평균 이익:
56.21 USD
평균 손실:
-83.26 USD
연속 최대 손실:
6 (-141.49 USD)
연속 최대 손실:
-502.75 USD (3)
월별 성장률:
43.40%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 090.45 USD
최대한의:
1 444.78 USD (260.64%)
상대적 삭감:
잔고별:
64.59% (255.24 USD)
자본금별:
12.34% (19.43 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDv
|240
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDv
|-178
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDv
|31K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
