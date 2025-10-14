- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
198
Прибыльных трейдов:
113 (57.07%)
Убыточных трейдов:
85 (42.93%)
Лучший трейд:
175.10 USD
Худший трейд:
-201.60 USD
Общая прибыль:
4 971.85 USD (191 781 pips)
Общий убыток:
-5 767.56 USD (172 103 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (107.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
544.04 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
50.20%
Макс. загрузка депозита:
1.58%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
-0.55
Длинных трейдов:
103 (52.02%)
Коротких трейдов:
95 (47.98%)
Профит фактор:
0.86
Мат. ожидание:
-4.02 USD
Средняя прибыль:
44.00 USD
Средний убыток:
-67.85 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-141.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-502.75 USD (3)
Прирост в месяц:
-35.61%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 090.45 USD
Максимальная:
1 444.78 USD (260.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
64.59% (255.24 USD)
По эквити:
12.34% (19.43 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDv
|198
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDv
|-796
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDv
|20K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +175.10 USD
Худший трейд: -202 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +107.39 USD
Макс. убыток в серии: -141.49 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DupoinFuturesID-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
