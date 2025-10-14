- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
202
利益トレード:
116 (57.42%)
損失トレード:
86 (42.57%)
ベストトレード:
175.10 USD
最悪のトレード:
-201.60 USD
総利益:
5 263.67 USD (197 187 pips)
総損失:
-5 888.58 USD (174 117 pips)
最大連続の勝ち:
7 (452.47 USD)
最大連続利益:
544.04 USD (4)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
52.02%
最大入金額:
1.58%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
-0.43
長いトレード:
107 (52.97%)
短いトレード:
95 (47.03%)
プロフィットファクター:
0.89
期待されたペイオフ:
-3.09 USD
平均利益:
45.38 USD
平均損失:
-68.47 USD
最大連続の負け:
6 (-141.49 USD)
最大連続損失:
-502.75 USD (3)
月間成長:
-8.11%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 090.45 USD
最大の:
1 444.78 USD (260.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
64.59% (255.24 USD)
エクイティによる:
12.34% (19.43 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDv
|202
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDv
|-625
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDv
|23K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +175.10 USD
最悪のトレード: -202 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +452.47 USD
最大連続損失: -141.49 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DupoinFuturesID-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
