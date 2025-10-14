SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / RainScalper Emas Dupoin
Wisman Wati Gulo

RainScalper Emas Dupoin

Wisman Wati Gulo
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -3%
DupoinFuturesID-Real
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
7 (63.63%)
Loss Trade:
4 (36.36%)
Best Trade:
24.88 USD
Worst Trade:
-20.32 USD
Profitto lordo:
75.42 USD (7 541 pips)
Perdita lorda:
-80.84 USD (8 071 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (48.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
48.78 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
46.69%
Massimo carico di deposito:
1.51%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.07
Long Trade:
7 (63.64%)
Short Trade:
4 (36.36%)
Fattore di profitto:
0.93
Profitto previsto:
-0.49 USD
Profitto medio:
10.77 USD
Perdita media:
-20.21 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-80.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-80.73 USD (4)
Crescita mensile:
-2.74%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
54.17 USD
Massimale:
80.78 USD (35.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.74% (80.77 USD)
Per equità:
11.80% (19.51 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDv 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDv -5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDv -530
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +24.88 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +48.78 USD
Massima perdita consecutiva: -80.73 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DupoinFuturesID-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.16 16:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 15:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 14:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 07:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.15 14:07
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 13:57
Share of trading days is too low
2025.10.14 13:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.14 10:00
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 10:00
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 10:00
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.14 10:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 10:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
RainScalper Emas Dupoin
30USD al mese
-3%
0
0
USD
194
USD
1
100%
11
63%
47%
0.93
-0.49
USD
36%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.