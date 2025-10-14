SignaleKategorien
Wisman Wati Gulo

RainScalper Emas Dupoin

Wisman Wati Gulo
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
11 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 50%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
209
Gewinntrades:
121 (57.89%)
Verlusttrades:
88 (42.11%)
Bester Trade:
175.10 USD
Schlechtester Trade:
-201.60 USD
Bruttoprofit:
5 643.35 USD (203 514 pips)
Bruttoverlust:
-6 130.27 USD (178 136 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (452.47 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
544.04 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
52.02%
Max deposit load:
1.58%
Letzter Trade:
10 Minuten
Trades pro Woche:
20
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.34
Long-Positionen:
107 (51.20%)
Short-Positionen:
102 (48.80%)
Profit-Faktor:
0.92
Mathematische Gewinnerwartung:
-2.33 USD
Durchschnittlicher Profit:
46.64 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-69.66 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-141.49 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-502.75 USD (3)
Wachstum pro Monat :
9.10%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 090.45 USD
Maximaler:
1 444.78 USD (260.64%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
64.59% (255.24 USD)
Kapital:
12.34% (19.43 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDv 209
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDv -487
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDv 25K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +175.10 USD
Schlechtester Trade: -202 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +452.47 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -141.49 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "DupoinFuturesID-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.23 17:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.19 16:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.49% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 18:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 16:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 07:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 10:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 00:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 17:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 17:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 11:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 18:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 21:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 12:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 17:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 16:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 15:11
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 15:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 10:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 14:22
Share of days for 80% of growth is too low
