SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / RainScalper Emas Dupoin
Wisman Wati Gulo

RainScalper Emas Dupoin

Wisman Wati Gulo
0 comentários
Confiabilidade
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 37%
DupoinFuturesID-Real
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
202
Negociações com lucro:
116 (57.42%)
Negociações com perda:
86 (42.57%)
Melhor negociação:
175.10 USD
Pior negociação:
-201.60 USD
Lucro bruto:
5 263.67 USD (197 187 pips)
Perda bruta:
-5 888.58 USD (174 117 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (452.47 USD)
Máximo lucro consecutivo:
544.04 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
52.02%
Depósito máximo carregado:
1.58%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
-0.43
Negociações longas:
107 (52.97%)
Negociações curtas:
95 (47.03%)
Fator de lucro:
0.89
Valor esperado:
-3.09 USD
Lucro médio:
45.38 USD
Perda média:
-68.47 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-141.49 USD)
Máxima perda consecutiva:
-502.75 USD (3)
Crescimento mensal:
-8.11%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 090.45 USD
Máximo:
1 444.78 USD (260.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
64.59% (255.24 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.34% (19.43 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDv 202
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDv -625
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDv 23K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +175.10 USD
Pior negociação: -202 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +452.47 USD
Máxima perda consecutiva: -141.49 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DupoinFuturesID-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.23 17:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.19 16:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.49% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 18:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 16:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 07:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 10:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 00:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 17:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 17:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 11:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 18:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 21:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 12:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 17:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 16:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 15:11
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 15:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 10:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 14:22
Share of days for 80% of growth is too low
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
RainScalper Emas Dupoin
30 USD por mês
37%
0
0
USD
1.5K
USD
11
100%
202
57%
52%
0.89
-3.09
USD
65%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.