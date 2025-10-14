- Crescimento
Negociações:
202
Negociações com lucro:
116 (57.42%)
Negociações com perda:
86 (42.57%)
Melhor negociação:
175.10 USD
Pior negociação:
-201.60 USD
Lucro bruto:
5 263.67 USD (197 187 pips)
Perda bruta:
-5 888.58 USD (174 117 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (452.47 USD)
Máximo lucro consecutivo:
544.04 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
52.02%
Depósito máximo carregado:
1.58%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
-0.43
Negociações longas:
107 (52.97%)
Negociações curtas:
95 (47.03%)
Fator de lucro:
0.89
Valor esperado:
-3.09 USD
Lucro médio:
45.38 USD
Perda média:
-68.47 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-141.49 USD)
Máxima perda consecutiva:
-502.75 USD (3)
Crescimento mensal:
-8.11%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 090.45 USD
Máximo:
1 444.78 USD (260.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
64.59% (255.24 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.34% (19.43 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDv
|202
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDv
|-625
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDv
|23K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DupoinFuturesID-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
